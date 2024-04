VOX manifiesta su rechazo al "impuestazo" de la tasa turística en Almería

El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía y diputado por Almería, Rodrigo Alonso, ha asegurado durante una comparecencia ante los medios con motivo de la reunión mantenida con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), que con la tasa turística el PSOE y la extrema izquierda "siguen en su línea de subir impuestos y tasas para generar paro y pobreza”.

Alonso, se ha referido a la tasa turística como el “impuestazo” con el que desde “el PSOE y la izquierda radical se pretende hacer creer a los andaluces que se va a solucionar el problema del turismo de masas, pero no sabemos realmente eso qué quiere decir”.

Durante este encuentro con ASHAL, en las que VOX ha recogido las demandas y necesidades del sector, Rodrigo Alonso ha estado acompañado por el también parlamentario andaluz y presidente de VOX en Almería, Juan José Bosquet, y por el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de la capital, Juan Francisco Rojas.

Para Alonso, no está claro a quién se va a dirigir ese impuesto, si va a afectar a todos los andaluces, “que somos los que principalmente viajamos y pasamos nuestras vacaciones en Andalucía, si solo a los que vienen de fuera, o qué va a pasar con los que nos visiten por motivos de trabajo”. En definitiva, con esta tasa turística “condenamos a un sector estratégico como el turismo”, ha declarado.

El portavoz adjunto ha señalado que la posición de VOX al respecto “es muy clara: estamos en contra del impuesto al turismo, porque no lo quiere el sector y así lo han manifestado públicamente”. Además, ha pedido al Partido Popular que aclare de una vez “si dice sí a imponer un nuevo impuesto del que no sabemos a quién se va a dirigir ni cómo se va gestionar y que el sector no quiere”.

Concluye Alonso afirmando que lo que tienen que hacer los equipos de gobierno de los distintos partidos políticos “es dejar de meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos con tasas e impuestos y gestionar bien los recursos públicos”.

RECHAZO DE VOX A LA TASA TURÍSTICA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA Y DIPUTACIÓN

VOX, tanto en el Ayuntamiento de la capital con en la Diputación de Almería, se ha mostrado tajante en contra de la posible imposición de la tasa turística en la provincia y ha presentado distintas iniciativas para respaldar su postura.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, afirma que “implantar una tasa turística no generará un solo visitante adicional ni mejorará los servicios turísticos ni los entornos de Almería”. “Afirmar lo contrario es desconocer por completo cómo funciona el sector y cuáles son sus necesidades”, apostilla Rojas, al tiempo de reclamar a las diferentes administraciones que “dejen de pensar en recaudar nuevos impuestos y se pongan a gestionar mejor los recursos”.