VOX: “Las políticas agrarias del Gobierno son una traición para el campo almeriense”

El presidente de VOX Almería, Juan Francisco Rojas, ha denunciado la situación que vive el sector agrario de la provincia que en 2020 destruyó más de 11.000 empleos.

En poblaciones como Pulpí la contratación en el sector agrícola ha caído más de un 30%, un patrón que se repite también en localidades de la provincia como El Ejido, Adra, Berja y Cuevas de Almanzora, en las que la agricultura es una de sus principales fuentes de ingresos.

“El escenario no puede ser más devastador, la destrucción del empleo, las últimas campañas que se han saldado con grandes pérdidas llevando a la ruina a pequeñas explotaciones agrícolas y, por si fuera poco, la nueva Ley de Cadena Alimentaria, que deja a la huerta de Almería indefensa frente a países terceros como Marruecos”, ha advertido Rojas.

Con esta nueva ley aprobada por el Gobierno, los productores de Marruecos podrán vender en España sus productos a un precio inferior que los nacionales porque su producción no está afectada por esta ley y no tienen que cubrir los costes de producción. “Las políticas agrarias del Gobierno son una traición absoluta para el campo almeriense y no podemos olvidar que es uno de los pilares para el PIB de la provincia”, ha recordado Rojas.

Respecto a la eterna polémica sobre el etiquetado fraudulento de productos, desde VOX Almería preocupa también la poca transparencia del etiquetado de los productos, una reclamación histórica del sector que sigue ignorando el Gobierno.

Otra problemática que denuncia la formación son los recortes de la PAC, que pone en peligro el liderazgo de nuestra agricultura. “La PAC debe apoyar a la modernización, la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario como elementos clave y eso solo pasa por ampliar las ayudas no por reducirlas”.

Ante esta situación, el presidente de VOX ha querido mostrar su apoyo a los agricultores almerienses que el próximo 24 de febrero se manifestarán en defensa de su supervivencia, ya que no olvidemos que está en juego el sustento de más de 55.000 familias en la provincia.