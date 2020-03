Vellsam Materias Bioactivas organiza el 12 de marzo una jornada técnica para greenkeepers en Estepona

Vellsam Materias Bioactivas organizará el próximo jueves 12 de marzo una jornada técnica dirigida a greenkeepers para aportar soluciones nutritivas innovadoras para césped deportivo, un evento que tendrá lugar en Valle Romano Golf & Resort en Estepona (Málaga) y que desarrollará junto a la empresa Tapiz Verde, la productora de tepe con mayor experiencia en el mercado nacional.

La demanda de participación en esta jornada está siendo muy elevada y ya está confirmada la presencia de los más importantes greenkeepers de campos de golf y de fútbol tanto del sur como del levante español, que podrán informarse sobre las novedades en nutrición vegetal y microbiología de la empresa almeriense.

La jornada se celebrará a partir de las 10:00 horas y hasta las 13:45 y consistirá en varias charlas, corriendo a cargo de la empresa almerienses las dos que abrirán la misma. Una de ellas la impartirá el Doctor David Castro y girará sobre “Microorganismos y su uso eficiente”, mientras que la otra, a cargo de José Ángel Triviño, técnico de Vellsam Materias Bioactivas, presentará la nueva línea de Áreas Verdes de la firma y sus avances en nutrición vegetal.

En su charla sobre “Microorganismos y su uso eficiente”, el Doctor David Castro hablará de la estimulación del crecimiento vegetal y la reducción del estrés biótico y abiótico a base de biofertilizantes formulados a partir de cultivos de microorganismo como bacterias o microrrizas.

Por su parte, José Ángel Triviño presentará varias de sus soluciones específicas para césped deportivo como Green Force One, Blue Force y Root Plus Green. Green Force One es un elicitor formulado para activar la respuesta de defensa de las plantas a través del sistema de señalización natural implicado en la respuesta a patógenos, actuando como fungicida y bactericida y diseñado para favorecer el vigor y la resistencia de la planta frente a diversos factores de estrés biótico, estimulando además el crecimiento vegetal y favoreciendo el enraizamiento.

Blue Force controla las algas, minimizando su población y respetando el ecosistema, creando en el agua una apariencia natural de un agradable color azul, siendo un producto natural y respetuoso con el medioambiente, con resultados rápidos y duraderos.

Root Plus Green es un potente enraizante formulado como sólido soluble no hormonal, cuya composición es de dos aminoácidos específicos a mayores concentraciones, que promueve el desarrollo radicular aportando vigor a la planta y mejorando la absorción y translocación de nutrientes y agua.

Esta jornada técnica para greenkeepers cuenta además con la participación en la organización de la empresa Tapiz Verde, productora de tepe con mayor experiencia en el mercado nacional y que es la empresa encargada de implantar el césped en la práctica totalidad de los campos de fútbol españoles de Primera y Segunda División.

Vellsam Materias Bioactivas participó ya a finales de 2019 en el 41º Congreso Anual de Greenkeepers que tuvo lugar en Retamar-El Toyo (Almería), jornadas formativas y salón comercial para profesionales y empresas relacionadas con los cuidados y el mantenimiento de campos de golf.

Del mismo modo, durante 2019 estuvo presente también en la primera edición del Simposio de Nuevas Tecnologías en Nutrición de Zonas Verdes en Marbella (Málaga), del que fue patrocinador, así como en una charla en el Real Club Sevilla Golf en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en el que presentó a greenkeepers de toda España su tecnología con soluciones específicas para terrenos de césped deportivos.