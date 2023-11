Verdiblanca forma a 30 personas con discapacidad en limpieza y jardinería

Se ha consolidado como un fijo del calendario y esa es la mejor señal de que la experiencia sigue obteniendo resultados positivos año tras año. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Inclusión e Igualdad, y la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca se encuentran desarrollando, hasta el próximo 31 de diciembre, una nueva edición del convenio para el desarrollo del programa formativo municipal de integración social y laboral en el marco del I Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios para el año 2023 en la línea de los objetivos del Plan Estratégico 2022-2025 de Verdiblanca, y que está permitiendo que una treintena de personas con discapacidad mejoren su formación y capacitación profesional en aras de mejorar su empleabilidad y favorecer su inclusión en el mercado laboral.

En virtud del convenio, se han desarrollado dos acciones principales con la programación y desarrollo de actuaciones bajo los títulos “Taller de formación ocupacional de Limpieza, Tratamiento y Mantenimiento en edificios y locales”, y “Taller de operaciones básicas en viveros y centros de jardinería”, ambos dirigidos a personas con diversidad funcional.

Tal y como explica la concejala delegada del Área, Paola Laynez, “en el marco del convenio se realiza una coordinación especial con los Servicios Sociales Comunitarios que derivan personas con discapacidad a esta actividad formativa”.

Por su parte, la directora del Área de Gestión Social y Corporativa de Verdiblanca, Verónica Navarro, apunta que “también realizamos coordinación con otros agentes sociales y entidades públicas y privadas en materia de empleo para que nos deriven personas y además contamos con nuestro equipo de orientación laboral de Andalucía Orienta y de programas de empleo que tenemos para la captación y derivación de personas con discapacidad desempleadas con perfiles de empleabilidad para el programa y que requieran más formación y experiencia en prácticas no laborales en sectores de jardinería y limpieza”.

En este marco, se han realizado dos cursos formativos con prácticas no laborales de 75 horas cada uno. El de materia de limpieza, tratamiento y mantenimiento en edificios y locales finalizó recientemente, mientras que la otra formación de operaciones básicas en viveros y centros de jardinería, se encuentra actualmente en la fase de prácticas no laborales por parte del alumnado. Ambos cursos cuentan con diez horas de formación en habilidades sociolaborales , más 25 horas teóricas y 40 horas de prácticas no laborables.

Cada uno de estos cursos cuenta con un módulo de prácticas desarrollado en instalaciones públicas de la Universidad de Almería y de Diputación Provincial de Almería donde presta sus servicios Verdiblanca en el caso de limpieza, y en colaboración con STV-Albaida Jardines de Almería, en el caso del de jardinería. Un elemento fundamental y diferencial de enorme valor añadido a la formación teórica que les permite conocer de primera mano la experiencia profesional en ambos sectores.

Las acciones teórico-formativas se han desarrollado a lo largo de las últimas semanas en Sassam Formación, academia integrada por un equipo psicopedagógico de profesionales y docentes especializado en las necesidades formativas que requiere este colectivo.

Además, se han utilizado las instalaciones totalmente equipadas para formación del edificio del Espacio ALMA, de titularidad municipal, para realizar la parte formativa del taller de habilidades sociales hacia el empleo de ambos cursos, que ha sido impartido por personal experto en la materia de la Asociación Verdiblanca.