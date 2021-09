Vox ensalza la capacidad para innovar y producir de la cooperativa CASI

Las diputadas nacionales, Rocío de Meer y Mercedes Jara, junto al diputado autonómico, Rodrigo Alonso y el presidente provincial, Juan Francisco Rojas, han mantenido una reunión con el nuevo Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI), elegido en el mes de julio por sus más de 1.300 socios y colaboradores agricultores.

De Meer ha destacado el papel fundamental de la agricultura en la economía de la provincia y ha denunciado, una vez más, que el gobierno de Sánchez y la Unión Europea miren para otro lado ante los problemas que sufre el campo almeriense.

“No son capaces de defender los intereses de nuestros agricultores que tienen que enfrentarse a leyes que fomentan la producción por debajo de coste; la competencia desleal y los controles fitosanitarios que solo se exigen a los agricultores españoles.”.

Lamenta la diputada nacional por Almería que “España ha negociado mal en Bruselas. El Gobierno no defiende sus propios intereses, no cuide lo nuestro, no se priorice nuestro sector primario frente a países terceros. Almería es pionera en la innovación y exportación, y no se valora lo suficiente”.

Asimismo, Rodrigo Alonso ha vuelto a denunciar la falta de transparencia por parte de la Consejería de Agricultura al negarse a aportar la información por la que VOX ha preguntado relacionada con la resolución de los expedientes abiertos a empresas por reetiquetado de productos procedentes de Marruecos.

“La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, tiene que publicar los datos de las empresas denunciadas por un fraude que genera pérdidas millonarias para el campo andaluz. A esas empresas hay que señalarlas y criminalizarlas porque están hundiendo al sector primario”.

Tras la reunión los diputados y el presidente provincial han visitado las instalaciones de esta empresa que es líder en la producción de frutas y hortalizas en la provincia de Almería con más de 70 años de trabajo.

VOX les ha querido mostrar su apoyo y desearle suerte al nuevo Consejo Rector en los retos presentes y que les depare el futuro.