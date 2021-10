Vuelve ExpoLevante con el objetivo de la sostenibilidad por bandera

Vuelve Expolevante al corazón de la comarca de Níjar, una feria que cumple ahora treinta años y que lo hace cuando más la necesita el campo. La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, y el concejal de Agricultura, Manuel Moreno, aprovecharon el pasado martes día 5 de octubre su visita a la feria internacional agrícola Fruit Attraction para anunciar la que será la XV edición de Expolevante Níjar, un evento que se va a desarrollar en un momento que se erige como un punto de inflexión para el campo almeriense, pues los objetivos planteados a los que aspira a llegar a la mayor brevedad: agricultura, gestión del agua y tratamiento de residuos, serán abordados a través de diferentes conferencias y jornadas a lo largo de esta próxima edición.Durante el acto de presentación, ambos ediles estuvieron acompañados por José Francisco Torres, presidente de la Asociación Expositora de Campohermoso, también organizadora de esta cita que en esta ocasión cuenta con algo más de 250.000 euros en colaboración con el Ayuntamiento para su celebración.

Este 2.022 es el año escogido para que finalmente la feria agrícola almeriense pueda celebrarse, tras tener que ser aplazada en el pasado año 2020 por la crisis sanitaria de la Covid-19. Así, los días 27, 28 y 29 de abril, el palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso será una vez más el escenario para la XV edición de Expolevante, un evento ya de gran magnitud, no solo para los agricultores del Campo de Níjar, sino para sus compañeros en el resto de la provincia.

Esperanza Pérez destaca que “este evento supondrá el reencuentro agrícola especialmente del municipio, pero también de toda la provincia. Y es que en estos momentos más que nunca los hombres y mujeres que trabajan nuestra tierra necesitan un reconocimiento, no sólo por su labor diaria, si no por haber superado las expectativas y estar al pie del cañón como lo han estado en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. Las frutas y verduras nijareñas han seguido llegando a los mercados de todo el mundo cuando la mayoría de la población tenía que mantenerse en casa, saliendo sólo para lo más esencial. Desde el Ayuntamiento queremos mostrar nuestro apoyo a todos ellos en todos y ese apoyo tiene que ser incondicional y en todos los aspectos. La llegada del Ave y el Puerto Seco constituirán una oportunidad económica innegable, no sólo para Níjar también para toda la provincia”, explicó la alcaldesa, quien apuntó que “competitividad de los productos y una mejora en la distribución son sólo algunos de los beneficios para el conjunto de la sociedad de estas obras que posicionaran la provincia en el lugar que se merece. De hecho, y ante la importancia para el municipio del Puerto Seco, la administración local ha aprobado en pleno la puesta en marcha del último tramo administrativo para poder iniciar las actuaciones en la zona logística de Níjar”. Igualmente, destacó que “la calidad de los productos nijareños es innegable y su apuesta por la economía circular y la reducción de la huella de carbono redunda aún más en esa calidad y la fiabilidad para los consumidores”.

La feria volverá a aumentar su superficie para cumplir con todos los protocolos y con la demanda de los expositores, concretamente hay un aumento del 30 por ciento, respecto a la edición anterior. Con un total de 17 mil metros cuadrados, distribuidos en cuatro zonas de exposición.