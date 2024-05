Los retos que afronta Fernández-Pacheco al frente de la Consejería de Agricultura

Aunque sea de forma interina, Ramón Fernández-Pacheco tiene ante sí una gran responsabilidad. La consejería que abandona Carmen Crespo es fundamental para la economía almeriense y, por supuesto, para la andaluza. La abderitana ha hecho un gran trabajo, ayudando a la modernización y el desarrollo del sector agrario, así como se ha batido el cobre luchando por la pesca, a la que tanto se ataca desde Bruselas. El tiempo que el consejero de Sostenibilidad tenga las competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, éstos son los retos que tiene por delante.

Sequía

Es uno de los problemas más notorios que afronta toda la sociedad española y que repercute de forma clara sobre el sector agrario. La Junta de Andalucía ha aprobado cuatro Decretos de Sequía hasta el momento, con la intención de que el suministro no se resienta durante el presente verano. Será fundamental seguir invirtiendo en desaladoras, así como en aguas regeneradas. Las infraestructuras son claves ante el evidente estrés de los pantanos y los acuíferos.

Competencia desleal

Las protestas que llegaban de otros países europeos, como Francia, no tardaron en agitar al campo almeriense. Se hace muy evidente la doble vara de medir en tema de seguridad alimentaria para los productos producidos en Almería y los que vienen de países terceros, como Marruecos, Turquía, Senegal, Mauritania, Egipto... Es necesario que cualquier cultivo tenga que tener una serie de certificaciones, que verifiquen la calidad de los frutos. Lo que no es de recibo es que estas mismas exigencias no se tengan con la importación, máxime cuando se ha constatado que fuera de la Unión Europea hay un evidente descontrol con los fitosanitarios. Carmen Crespo insistía en ser inflexibles con la aplicación de las cláusulas espejo.

Demandas del sector pesquero

El sector pesquero tiene un grave problema con las políticas del comisario europeo, lo lleva padeciendo durante muchos años. Cada vez se aprieta más la soga a los pescadores almerienses y éstos cada año están más asfixiados. Son pocas las horas de faena y cada vez se delimita más el volumen que se puede capturar en los caladeros. Sobre todo, el principal problema lo tienen los barcos de arrastre, que en Almería son parte esencial de la flota al ser la gamba uno de los productos más capturadas. Las cofradías de pescadores, que se mostraron muy agradecidas con la labor de la consejera abderitana, confían en que ahora en Bruselas sea capaz de ganar la batalla. Fernández-Pacheco tiene que tenderles la mano.

Desarrollo rural

Agricultura y ganadería son dos sectores claves dentro de Andalucía, además de por su valor económico, por la capacidad que tienen para mantener a los jóvenes en los pueblos. La Junta de Andalucía lleva años luchando contra la despoblación y ha encontrado en este sector un atractivo para que los más jóvenes no emigren y aprovechen el gran valor de la tierra de las zonas de interior.

Relevo generacional

Es uno de los problemas estructurales más complicados de solucionar que tiene el sector primario, sobre todo en ganadería y pesca. A base de ayudas claves para que las nuevas generaciones sean capaces de afrontar el reto de seguir con la pequeña empresa familiar, la Junta de Andalucía ha propiciado la incorporación de cada vez más jóvenes.