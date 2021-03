Hace poco más de un mes, este medio, Diario de Almería, se hacía eco de la difícil situación que vive el acuífero de Níjar, que viene surtiendo más agua de la que debería, tal y como confirmaba Antonio López, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca De Níjar (CUCN), que aglutina a la mayor parte de los regantes de esta, una de las zonas más importantes para el sector agroalimentario de la provincia de Almería, la despensa de Europa.

Qué duda cabe que, si la agricultura almeriense quiere seguir siendo competitiva, necesita asegurarse los recursos hídricos necesarios, y por ello, la futura llegada de la desaladora Mar de Alborán, antigua Rambla Morales, y adquirida por Aqualia, “es una gran noticia para el campo”, asegura López.

“Para la Comunidad de Usuarios CUCN es una gran noticia que la desaladora se vaya a poner en marcha, porque lo más importante de todo y lo que llevábamos tiempo demandando era que se pusiera en marcha”, explica el presidente de los regantes sobre una infraestructura que puede producir del orden de 20 hectómetros cúbicos de agua, que son esenciales para la Unidad Hidrogeológica 060.011, que engloba cinco términos municipales.

El agua llegará, según las previsiones de Aqualia para el próximo año 2022, y paralelamente, las buenas noticias continúan para los regantes nijareños, ya que desde la CUCN aseguran que la concesión para esta comunidad de usuarios “va por muy buen camino de los 27 hectómetros cúbicos de la desaladora de Carboneras”, cuya relación actual es a través de un convenio a 50 años, y se quiere adquirir esta figura jurídica de cara a la futura legislación europea y que exigirá este tipo de contrato. Entre tanto, para llegar a buen puerto, la Consejería de Agricultura ya cuenta con todos los documentos necesarios y aportados por la CUCN de este proyecto, que los técnicos de la administración están supervisando y analizando en este momento y próximamente podría ser una realidad.

La comunidad se constituyó en 1.999 con unos objetivos muy claros, y su gestión es desde entonces un referente

“Nuestro convenio actual continúa en vigor, de hecho, le quedan cuarenta años por delante”, aclara López, quien subraya que “ningún agricultor de la comunidad se quedará sin concesión de aguas”. Así, todos los comuneros de la CUCN, independientemente de cuando entraran a formar parte de la comunidad, desde los primeros a los últimos, que ingresaron en 2018, “cuentan todos con los mismos derechos”.

Sin duda, un mensaje de tranquilidad y seguridad para los agricultores nijareños de la comunidad. Sin duda, un aspecto muy importante a futuro de cara a las futuras subvenciones europeas. Actualmente, todos cuentan con estos derechos a través del convenio con la Desaladora de Carboneras, pero esta relación quedará reforzada con la concesión definitiva, ya que la futura del convenio, que en España es habitual, en Europa no lo es tanto, y así se disipa cualquier duda de cara a futuro.

En un día como el que hoy se conmemora, no está de más recordar la labor que ha tenido desde su fundación la CUCN por preservar y gestionar los recursos hídricos. Un trabajo que trasciende, el aspecto económico que lleva aparejado al empleo, y que empapa también al medioambiental y al social.Esta comunidad se constituyó allá por 1.999 con dos objetivos muy claros, y su gestión desde entonces la han hecho un referente en Europa. Estos son: la disponibilidad de agua para todos los regantes de la zona de influencia que representa (y que influye a cinco municipios: Níjar, Lucainena, Sorbas, Carboneras y Almería capital) y la recuperación de un maltrecho acuífero. Es precisamente en este último punto, y producto de la demanda de unos últimos años cada vez más secos, lo que ha provocado que estas reservas naturales necesiten de un mayor reposo. En el primer punto, la disponibilidad: “No hay agricultor que no cuente con agua. No les falta, lo que ocurre es que se está utilizando en demasía el acuífero. No se está recuperando, de hecho, realmente está perdiendo. Se sigue tirando de más. Para que se puedan cumplir en un plazo razonable, tanto los objetivos de la comunidad como de la Junta de Andalucía respecto a la mejora del acuífero es necesaria la puesta en marcha de la desaladora”, explica Antonio López, en referencia a una infraestructura que, afortunadamente, pronto producirá un plus de ese recurso tan necesario.

El futuro pasa por disponer de recursos de la desaladora ‘Mar de Alborán’ para un futuro con total cobertura

Con la futura llegada del agua de esta desaladora, si se pone al servicio de todos los agricultores, se garantizaría que las tierras en regadío del Campo de Níjar se pudieran seguir explotando, incluso, aumentando los recursos para estas y así fomentar su desarrollo, al igual que la economía de la zona. De hecho, en este momento existen fincas en regadío ahora baldías, que por circunstancias de relevo generacional han quedado denostadas, y que si quisieran ponerse a pleno rendimiento ya no se dispondría de una cantidad suficiente para todas.

También hay tierras de regadío, incluso invernaderos, que en este momento no cuentan con concesión y que se nutren del acuífero. Por tanto, el objetivo de la comunidad no es disponer del agua de Mar de Alborán para crecer en superficie, sino que a la CUCN le preocupa que tierras con sus derechos no dispongan del suministro suficiente para ponerse en marcha. Algo, que a corto o medio plazo, podría llegar a pasar.