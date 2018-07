El agua depurada llegará a Cuatro Vegas en pocos días

Por otra parte, después de un año conectados con la desaladora de Almería, desde Cuatro Vegas se quiere seguir ligado a ella. Eso no quiere decir que se utilice. La inversión el año pasado fue de 300.000 euros por parte de CGUAL para tener acceso a ella. Pese a que ahora vuelven el agua depurada, "creemos que esa inversión no está ahí para dejarla que se oxide y la Desaladora de Almería es otra fuente más de aprovisionamiento. Eso sí, no se va a recurrir a agua regenerada para coger desalada, porque primero es más cara y segundo no tendría lógica hidráulica hacer eso, adelanta José Antonio Pérez, quien adelanta que se quedarán con la infraestructura y para esta campaña con un derecho de acceso a la desaladora por si hubiera que recurrir a él de 1 hectómetro cúbico.

Estas instalaciones cuentan con novedades, la última de hace escasas semanas, como es la instalación de un nuevo sistema de filtrado a 20 micras, cuyo objetivo es mejorar el recurso aún más si cabe. "No era obligatorio por parte de la administración, pero es la voluntad de todos los regantes y se aprobó en la Junta General del año pasado. La inversión ha sido de 800.000 euros pagados a 'púlmón' por los socios, ya que no gozamos de subvenciones para estas iniciativas", comentaba el presidente mientras mostraba esta infraestructura que cuenta con capacidad para filtrar 1.700 metros cúbicos por hora, y que goza de margen , ya que El Bobar viene abasteciendo sobre los 1.200, según Ignacio Martínez, técnico de la firma Aquatec, del grupo Suez, que presta servicio de asistencia externa a la comunidad desde el pasado año. Otra de las medidas aprobadas en la Junta General del Pasado año para mejorar esa calidad del agua.

"Seguramente me presente, pero no lo he decidido"

Finalmente, el próximo día 24 de julio se celebra Junta General para la renovación de cargos en Cuatro Vegas, en concreto la mitad de ellos como pasa en este tipo de organismos, pero esta vez sí entra el cargo de presidente a elección. En las últimas semanas se presentaba la candidatura alternativa de Vicente Serrano, quien también elegió el día de ayer para dar los detalles de su candidatura. Pérez aún no ha presentado la suya a la reelección. "No lo he decidido por razones familiares, hay que seguir analizando cosas, aunque es probable que sí la presente", adelantaba ayer el actual presidente de los regantes de Cuatro Vegas, quien reconoce que en un grupo de comuneros el ejercicio de elecciones "no solo es normal, sino que es sano y democrático". Según Pérez, la inmensa mayoría de la gente tiene una percepción muy clara y está muy agradecida al agua regenerada. De hecho, muchos han podido pasar su tierra de secano a regadío gracias a este agua. Eso sí, "tampoco es normal tener contento a todos". Lo que no entiende el presidente es la presión de los últimos meses, cuando en la Junta General se aprobó todo con unanimidad y el mal ambiente que parece haberse generado ahora con su gestión. En este sentido, no le han gustado "la actitudes como las de estos últimos días, donde se ha estado insultando y difamando sobre nuestra gestión por diversos grupos de whatsapp".