Las aguas regeneradas vuelven a Cuatro Vegas después de un año

Si todo sigue su cauce, "espero que las elecciones sean en agosto"

El pasado 25 de junio, en el bar de la CASI Partidores, un grupo de comuneros de Cuatro Vegas, encabezados por Vicente Serrano, denunciaban públicamente las "maniobras" del presidente de la comunidad de regantes por desconvocar la asamblea prevista esta misma semana. Según este grupo fue una iniciativa al conocer que hay candidatura alternativa, encabezada por Vicente Serrano, quien dio aseguró en su presentación que, de salir, la primera medida será llevar a cabo una auditoría para saber el estado real de las cuentas. En este sentido, José Antonio Pérez, actual presidente, se ha mostrado satisfecho con esta iniciativa, ya que "en un grupo de comuneros no solo es normal, sino que es sano que se haga este tipo de ejercicios democráticos". Aunque reconoce que hay algo que no le ha gustado, "y es que tengo la sospecha que esta candidatura viene impulsada por regantes que forman parte CASI, Coexphal, Casur... y no es normal, más aún cuando esos mismo comuneros aprobaron las cuentas y las medidas propuestas el año pasado en la Asamblea General ¿Qué ha pasado en estos meses?", apunta el presidente. Y termina asegurando que se desconvocó la asamblea por un fallo en la publicidad de la misma, algo que se está solventando. "Tengo total tranquilidad en la gestión realizada por esta junta general. Me llamó el candidato y le invité a venir a las instalaciones, porque esta es la casa de todos. Vamos a trabajar para que haya elecciones este mes de agosto. Solo pido que se dejen actitudes como las de estos últimos días, donde se ha estado insultando y difamando sobre nuestra gestión por diversos grupos de whatsapp".