La alemana Baden-Württemberg oferta diez empleos para conducir camiones

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo informa a través de la Red Eures de empleo en la Unión Europea y en colaboración con el ZAV, el servicio público de empleo alemán, sobre una oferta de trabajo con diez vacantes para la conducción de camiones en Alemania.

La oferta la realiza una empresa de Baden-Württemberg (en el suroeste de Alemania) que requiere personal de conducción de camiones para recorridos locales y de larga distancia. Ofrece contratos indefinidos de 48 horas semanales de lunes a viernes, con período de prueba de 6 meses y salario conforme a convenio (entre 2.200 y 2.600 euros al mes brutos más gastos e incentivos). Además, prestará ayuda para financiar clases de alemán a quienes lo necesiten, así como para la búsqueda de alojamiento.

Para acceder a estos diez puestos de trabajo es necesario contar con licencia de conducir clase CE y tarjeta de conductor registrada 95. Se requiere nivel A2 de alemán. Las tareas en este puesto de trabajo consisten en transportar mercancías y descargarlas en las obras con una grúa de carga. La empresa valorará positivamente la experiencia en el manejo de grúas, aunque la licencia se puede conseguir en Alemania con ayuda de la entidad empleadora.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum a ZAV-IPS-Baden-Wuerttemberg@arbeitsagentur.de hasta el 1 de septiembre, indicando en el asunto la referencia BW-018-SPED. Más información en http://www.zav.de

La Red Eures ofrece ayudas para la movilidad de las personas participantes en estos procesos selectivos, por ejemplo para acudir a entrevistas, viajar para incorporarse al puesto de trabajo o por reconocimiento de cualificaciones, cursos de idiomas, etc., como las que ofrecen los programas Your First Eures Job (para personas de entre 18 y 35 años) y Reactivate (para mayores de 35 años).

El servicio Eures es la red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores en el Espacio Económico Europeo, que facilita orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo y cuenta con puntos informativos en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, a través del consejero Eures (cita en el teléfono 950011432 o en eures.almeria.sae@juntadeandalucia.es) y en las Oficinas del SAE de la provincia.