La almeriense Bodega La Tautila, en 'Taste of Moscow'

Un total de cuatro empresas andaluzas del sector agroalimentario, entre ellas, la almeriense Bodega La Tautila, han acudido al evento gastronómico 'Taste of Moscow', del 26 a 29 de julio en el Luzhniki Stadium de la capital rusa, donde han contado con el apoyo de la Consejería de Conocimiento, a través de Extenda. 'Taste of Moscow' es una fiesta gastronómica al aire libre para todos los amantes de comida gourmet, que se inició en 2005 en Londres y que se ha ampliado a 21 ciudades de todo el mundo. De este modo y desde 2013, se celebra con carácter anual en Moscú (Rusia). Los expositores de importadores, productores locales, restaurantes, etc., se organizan en carpas en las que se exponen y realizan degustaciones de productos. Asimismo, se organizan paralelamente cursos de cocina y seminarios, todo ello amenizado por un programa cultural que incluye música y baile.

En la edición anterior de 2017 participaron 150 expositores y asistieron más de 37.000 personas entre representantes de restaurantes, cadenas de supermercados, empresas de catering, tiendas delicatesen, marcas internacionales y consumidores finales, que pueden adquirir los productos en el mismo emplazamiento.

En esta edición se ha superado los 40.000 visitantes en el complejo olímpico de Luzhniki

En esta edición se ha superado los 40.000 visitantes en el complejo olímpico de Luzhniki, donde han tenido representación los restaurantes de moda y los chefs de primer nivel, y donde se han podido comprar productos agroalimentarios de calidad. En esta ocasión, el certamen ha acogido a los 30 restaurantes más populares de Moscú y a más de 100 chefs de primer orden en Rusia y Europa. El foro se ha dividido en mercado gourmet, mercado de productos agrícolas, mercado de belleza, zona artículos de casa y cocina y un área de turismo gastronómico.

En la parte más lúdica de 'Taste of Moscow' se acogieron más de 200 puestos interactivos con clases magistrales de cocina, actuaciones musicales, producciones teatrales y zonas de juegos para niños, entre otras actividades.

Las exportaciones de agroalimentación y bebidas de Andalucía a Rusia han aumentado un 20,2% hasta mayo para alcanzar los 41 millones de euros, lo que coloca a Andalucía como la primera comunidad en exportaciones de alimentos y bebidas al país, con casi dos de cada cinco euros que vende España, y a Rusia como el cuarto mercado extracomunitario para el agro andaluz.