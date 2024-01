La oferta de alquileres temporales se dispara un 133% en Almería para huir de la Ley de Vivienda

Los efectos de la Ley de Vivienda aprobada por el ejecutivo de coalición en la provincia durante la pasada legislatura se siguen notando en la ciudad de Almería. El portal inmobiliario Idealista recopiló ayer cómo ha crecido la oferta a lo largo y ancho de la geografía nacional. En el caso de la capital almeriense el crecimiento asciende hasta el 133% en solo un trimestre, el cuarto y último de 2023. El portavoz del portal, Francisco Iñareta, es contundente contra la medida aprobada por la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. “Los datos de cierre de año ponen de manifiesto como legislar de espaldas a los propietarios puede acabar destruyendo el mercado”, destacó en un comunicado difundido por Idealista.

El alquiler por temporada es una de las trampas de los propietarios para esquivar las regulaciones de la normativa aprobada hace casi un año, que limita cuánto pueden subir los caseros el coste de la vivienda a sus inquilinos. El nuevo ministerio de Vivienda, creado tras las elecciones del 23 de julio, arrancó antes de acabar el pasado año las reuniones para ponerle coto al que es el giro de guion de los dueños para burlar la normativa.

El análisis de los datos permite comprobar que no es una situación anómala la que se recoge en la provincia sino que en otras como Lleida (1000%) es aún más fuerte. Las alzas más bruscas se han dado en aquellos territorios donde no había hasta ahora una fuerte presencia de este tipo de viviendas. Los alquileres temporales se quedaron fuera de la regulación de la Ley de Vivienda porque no satisfacen la necesidad permanente de dar alojamiento a una persona. Su regulación se rige por la voluntad de las partes, la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil.

El ‘tirón de orejas’ del portal inmobiliario es, desde luego, sonoro. “Las medidas adoptadas en materia de alquiler han trasladado la oferta del alquiler permanente al alquiler de temporada, una formula perfectamente legal pero que viene a dificultar aún más el acceso a la vivienda de las personas y las familias más desfavorecidas”, aseguró Iñareta durante la misiva enviada a los medios de comunicación.

El número de viviendas disponibles para un alquiler permanente sigue creciendo en la ciudad de Almería pero lo hace a un ritmo mucho más suave de lo que lo hace el temporal. El alza del 25% en el stock de inmuebles contrasta con el retroceso de hasta el 15% registrado a nivel nacional, una caída que es aún más pronunciada en las grandes capitales como Bilbao o Sevilla. Y con los datos, una petición. “Esta situación debería hacer reflexionar al gobierno sobre la idoneidad de sus medidas y servir de acicate para buscar un aumento de la oferta utilizando el diálogo con el sector en vez de políticas punitivas y coercitivas”, piden desde Idealista.