Los alumnos de ISAM se gradúan

ISAM (The International School of Agri Management) ha celebrado la clausura de la IV Edición del Máster Internacional en Gestión de Agronegocios (MIA) y la II Edición Máster in International Agribusiness Management (MIAM), en un acto en el Teatro Apolo que ha contado con la participación de María del Mar López Asensio, diputada de Recursos Humanos de la Diputación de Almería.

“Son los futuros agrolíderes, un total de 34 personas que han finalizado su formación especializada, que ha durado 11 meses, a los que felicito y les pido que no se vayan de Almería. Somos la huerta de Europa que necesita profesionales formados y emprendedores. Y a los alumnos procedentes de otros países les ruego que sean prescriptores del modelo agrícola de Almería”, ha comentado la diputada.

En concreto, 19 han finalizado el MIA, 15 el MIAM y también se ha entregado un certificado a los alumnos que han realizado los cursos cortos: 14 de PDDA (Programa de Desarrollo Directivo Agro) y 7 de RH (Programa de Recursos Humanos).

Los participantes de estos cursos de postgrado se dedican a diferentes áreas dentro del sector agroalimentario, tienen una edad media de 40 años y 4 años de experiencia profesional. Los del MIA son de Almería y Granada y los del MIAM proceden de 8 países diferentes: India, Sudáfrica, Líbano, México, Chile, España, Rusia e Irán. ISAM está orientado a desarrollar las capacidades directivas de sus alumnos con la finalidad de que mejoren en la realización de sus tareas y se preparen para ocupar puestos de mayor responsabilidad.

El acto de Puesta de Bandas ha contado con los discursos de Isabel Cayuela, responsable de Marketing y Estrategia de Semillas en BASF, y Adelina Salinas, directora comercial de ZOI Agrícola, ambas profesoras de ISAM, que consiguieron motivar a los recién graduados animándolos a “seguir invirtiendo en formación y aportar su valía para hacer grande al sector y continuar alimentando al mundo de forma sostenible”, en palabras de Cayuela.

Los discursos académicos han estado a cargo de María José García y Nina Lukacovicova, quienes han resaltado "el acierto de apostar por los programas formativos de ISAM, la única escuela de España especializada en agronegocios y que, a su juicio, "influirá sin duda en su éxito profesional". Entre líneas se percibía el ambiente distendido y cercano que une a profesores y estudiantes.

Germán Fernández, fundador y CEO de ISAM, cerró el acto resaltando la promoción internacional que está llevando la Escuela, por la que ya han pasado alumnos de 40 países diferentes y agradeció a las instituciones el apoyo prestado desde sus inicios en el año 2019. "Estos alumnos ya forman parte de la familia ISAM porque es nuestro interés seguir en contacto para siempre y apoyarles en su trayectoria que esperamos sea muy satisfactoria”, concluyó.

El Máster Internacional en Agronegocios (MIA) está pensado para poder combinar el trabajo con el crecimiento formativo. Por este motivo las clases se impartirán en fines de semana alternos, viernes por la tarde y sábado por la mañana. El objetivo es obtener una visión global de todas las áreas de la empresa y conseguir las herramientas necesarias para una gestión eficaz de la misma. Además de mejorar las habilidades interpersonales, de comunicación y liderazgo.

El Master in International Agribusiness Management (MIAM) es un curso a tiempo completo diseñado para licenciados y profesionales interesados en los agronegocios internacionales. El programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender de profesionales líderes en el sector e incluye prácticas obligatorias en una empresa agrícola.