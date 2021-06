¿Dónde está el dinero cobrado por los aranceles de los acuerdos comerciales?

Asaja reclama información sobre el destino del importe cobrado en aranceles a los productos que llegan procedentes de Países Terceros. Esta claridad en la información es básica para el sector, ya que la recaudación realizada debe repercutir directamente en beneficios para un sector tan afectado por este tipo de acuerdos.

Precisamente en esta línea de trabajo, Asaja comienza la próxima semana una ronda de reuniones con eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para abordar los efectos producidos por estos acuerdos, así como trasladar la preocupación existente en el sector agrario ante la creciente competencia de productos de Países con los que Europa mantiene acuerdos comerciales, y la necesidad de tomar medidas que frenen la sangría que se está produciendo en productos como el tomate, pero que amenaza además con afectar al resto de producciones hortofrutícolas.

El Acuerdo con Marruecos y sus efectos será uno de los temas que ocuparán estos encuentros con el objetivo de sumar apoyos en la defensa de la necesidad de tomar medidas urgentes que den solución a la crisis que padece el tomate en los últimos años y las repercusiones que está teniendo la competencia desleal sobre nuestras producciones. “Necesitamos hacer un frente común en la defensa del futuro de nuestra agricultura, no puede ser que Europa mire hacia otro lado. Las declaraciones en este sentido vertidas por nuestro país vecino pueden ser el inicio de una buena línea de trabajo; por eso entendemos que los eurodiputados españoles de todos los grupos deben conocer de la mano del sector lo que ocurre y buscar los apoyos necesarios que pongan freno a situaciones injustas como las que estamos viviendo en los últimos años”, señala Adoración Blanque, secretaria general de Asaja Almería.

Las reuniones programadas se desarrollaran la próxima semana, comenzarán con Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular, el martes el turno será de Clara Aguilera, del Partido Socialista, seguida de Mazaly Aguilar de VOX quien también ocupa una de las vicepresidencias de esta Comisión; así como con los eurodiputados del grupo Ciudadanos, Adrián Vázquez y Jordi Cañas, y con Maria Eugenia Rodriguez Palop de Podemos.

Asaja señala que no puede seguir consintiéndose que entre producto de países que generan alertas constantemente mientras a nuestros agricultores se les exige ser más verdes y más sostenibles, además no puede ser que no se proporcionen datos de los que se paga en aduanas en relación al Acuerdo con Marruecos, no puede seguir en vigor un acuerdo de hace 10 años y con un país menos, necesitamos saber cuál es el plan que Europa plantea para el sector de frutas y hortalizas a medio y largo plazo.