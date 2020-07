“La sociedad se ha dado cuenta de que la empresa es la solución a la crisis actual”

–¿Cuál es su balance de estos últimos ocho años?

-Estos ocho años me han dado la oportunidad de conocer el tejido empresarial almeriense, como son esfuerzo, perseverancia incluso en tiempos adversos, tenacidad, visión, ideas innovadoras, la responsabilidad social... en definitiva, he visto la excelencia de las empresas almerienses. Ese es precisamente uno de los motivos que me invitan a seguir, eso sí, con toda la humildad del mundo, pero debo reconocer que he aprendido mucho en este tiempo.

–¿No es el mismo José Cano el que comenzaba en Asempal?

-No, ni mucho menos. Lo cierto es que cuando yo me presenté tenía mis reticencias. Algunos empresarios me invitaron a hacerlo. Incluso, empecé a calcular la edad a la que saldría, y mira por dónde me ha terminado gustando y aquí estamos, intentando el tercer mandato. Insisto en que he tenido una grandisima oportunidad de conocer todos los valores del tejido empresarial y eso me ha hecho querer trabajar más para luchar por ellos. He de reconocer que han sido años muy intensos. Ha habido momentos de tensiones electorales, territoriales e incluso internacionales, que han provocado situaciones muy complejas para la provincia que de una u otra manera han incidido en nuestra economía.

–¿Cómo ha sido la gestión de puertas adentro?

-La ayuda y la voluntad de mejorar siempre de todos los integrantes de Asempal ha sido una constante y también de las empresas. Hemos hecho un trabajo de modernización importante y nos hemos volcado en responder a todas y cada una de las necesidades del tejido empresarial.

–¿Era mucho lo que había que reestructurar?

-La verdad es que sí, porque me pilló en plena crisis y eso llevó a la necesidad de hacer cambios para tener un balance estructurado. Aparte se trabajó en fomentar la transparencia y más digitalización, aspectos estos que creo que se han conseguido. Sinceramente creo que entre todos hemos conseguido los objetivos que nos propusimos en este sentido. Además, hemos acumulado hitos importantes durante estos años como puede ser: el 40 aniversario, momento en el que vi y viví la gran implicación que tiene el empresariado almeriense y fue un momento que me dio alas para seguir aquí; o la consolidación de los premios Asempal. Además, por supuesto han crecido en este tiempo las incorporaciones y creo que es por esa necesidad que sienten las empresas de estar asociados. En esta crisis de tres meses que hemos vivido, totalmente ajena, se ha visto el valor de las confederaciones dando servicio a todos los empresarios, estando permanentemente en contacto con ellos para resolver sus problemas y al tiempo con las administraciones. Creo que ese trabajo se está reconociendo.

Cambio climático "No se puede especular con el problema del cambio climático. Y este contexto es una oportunidad para Almería que hay que aprovechar”

–¿Cómo valora esa confianza en su persona del Consejo?

-Muy positivamente, es un orgullo, porque cuando presenté mi candidatura todo el Consejo me apoyó en pleno. Creo que han reconocido mi labor y con toda la humildad del mundo he de reconocer que eso hace que me presente con una gran ilusión y con muchas ganas de hacer cosas, porque el empresariado almeriense se lo merece todo.

–Uno de los aspectos en los que hace hincapié es la seguridad en el trabajo. ¿Se están haciendo bien las cosas?

-Pues mira, desde Asempal hemos hecho un enorme esfuerzo para que se mejore en este sentido, donde tenemos un consejo de seguridad y hemos desarrollado infinidad de formación, pero he de reconocer que no estoy para nada contento con los resultados. Es realmente uno de los pilares en los que tenemos que seguir avanzando porque tenemos que partir de la base de que todo accidente se puede evitar y cuando hay uno mortal es clara señal de que no lo estamos haciendo bien. Por eso tendremos que seguir avanzando en colaboración con los sindicatos y con la administración, que es cierto que está poniendo recursos económicos para ello. Y especialmente, claro, trabajar en la concienciación.

COVID-19 "En la situación de pandemia ha quedado claro que el tejido empresarial es esencial. Sin él no habríamos salido"

–¿Se ha conseguido reducir esa burocracia que era una traba para la empresa?

-Yo creo que a base de insistir por parte de todas las confederaciones se ha producido un hecho diferenciado, y es que todas manifiestan una unión máxima. Me refiero a nivel provincial, regional y nacional. Tienen un discurso y voz únicas en este sentido, porque esa agilidad es algo fundamental. Y creo que hemos conseguido éxitos parciales. A nivel provincial se ha avanzado en que las administraciones nos escuchen. A nivel autonómico se han hecho algunas leyes que vienen de ideas que surgieron de la Confederación Empresarial Andaluza, como la simplificación administrativa o la nueva Ley GICA. Sin embargo, a nivel nacional tenemos que seguir trabajando porque es donde menos se ha avanzado. Yo suelo decir que la burocracia no debe asfixiar las nuevas ideas del mundo emprendedor. Además, también es fundamental la confianza en esta nueva época, y para que exista se necesita seguridad jurídica y agilidad burocrática. Ambas son fundamentales para nuestro futuro inminente.

–Más aún en el contexto actual...

-Los ciclos económicos son muy rápidos. De hecho, ya lo hemos hechode nuevo, tenemos una situación nueva. Estamos en una competencia muy importante y eso quiere decir que es necesario adaptarse a esos cambios tan bruscos y solo es posible con esa agilidad.

–Siempre dice: “El empresario es un bien imprescindible”; y apunta a la necesidad de que haya muchos más.

-Es un bien imprescindible y ha quedado demostrado en esta situación de pandemia. Quizás se haya hablado mucho de lo bien que han actuado los servicios públicos, pero también debemos hablar de que si no hubiera existido la empresa, que se ha encargado del suministro de bienes y servicios a las personas confinadas, y más en Almería que tenemos miles de ejemplos de empresas que han demostrado su enorme responsabilidad y solidaridad, no se habría salido de esta situación como se ha hecho. Creo que todo eso se ha demostrado. Creo que la sociedad, por fin, se está dando cuenta de la importancia de la empresa. Y es que es gran parte de la solución a esta situación actual. Lo más importante es crear empleo pero, ¿quién lo crea? La empresa. De hecho, al menos por parte de las administraciones locales, y también me atrevo a decir que la autonómica, no se hace nada en Almería si no hay consenso con el sector empresarial.

Infraestructuras "En este contexto, el gasto de la Administración debería ir a obra pública y que los tramos del AVE ya licitados se ejecuten"

–Sobre la administración: ¿Están reportando las ayudas que se vienen concediendo o no están llegando por sus requisitos?

-Si hablamos de financiación en esta época especialmente, sí que se han articulado instrumentos suficientes para que llegue y las empresas vivieran y resistieran, caso con la Junta de Andalucía a través de Garántia. Lo que se ha solicitado ha llegado. En este sentido, yo me dirigiría más al reto futuro que tenemos en Almería, y es conseguir que todos los fondos europeos que se van a poner a disposición del estímulo económico de Europa, que seamos nosotros uno de los grandes receptores. En ese sentido nosotros tenemos bastante camino avanzado porque estamos con la Inversión Territorial Integrada (ITI) con la Diputación de Almería, un proyecto que une agua, energía renovable y alimentos del que ya hemos dado pasos muy importantes. Y, además, Almería ya hace tiempo que habla de la sostenibilidad y los empresarios lo conocen. Por eso yo diría que podemos situarnos en el vértice del cambio de Andalucía. Es una convicción que tengo, porque Almería tiene unas características y un tejido empresarial propicio para ello.

–¿Es posible que Almería acapare esos fondos europeos?

-Sí, debería acaparar los fondos necesarios para solucionar la problemática del agua, ya que somos ejemplo de su uso. Y por tanto, sabiendo eso, y que además Almería es el estómago de Europa en alimentación, y sabiendo de las potencialidades que tenemos en energías renovables, albergamos todos los condicionantes para que este proyecto sea perfectamente viable y que los nuevos fondos europeos 2021-2027 la provincia sea tenida en cuenta para ello. En este sentido, Diputación y Asempal estamos promoviendo el impulso que nos tienen que dar el resto de administraciones para conseguir este objetivo.

–¿En qué punto está este proyecto de la ITI?

-Hicimos el anteproyecto, lo presentamos y le hemos dado difusión suficiente al tejido empresarial. Hemos estado en Sevilla y ahora estamos preparándonos con Diputación para los fondos 21-27 y ahora estamos inmersos en un proyecto que nos sirva además para los planes que tenga en los próximos años Andalucía sobre Almería. Una de las bases fundamentales para la provincia es la reindustrialización. Y claro, como piden todas las provincias, pero es que aquí el índice de industrialización es mucho más bajo. Y esto no es en sentido genérico, hay que especializarse, y nuestra especialidad es bien clara, donde la tecnología del agua y la alimentación, todo ello basado en renovables, creo que tenemos las condiciones para que el tejido empresarial se beneficie de estos fondos para reindustrializar bajo este paradigma. A esto hay que añadirle la mencionada seguridad jurídica y otro aspecto muy importante son las infraestructuras. En Almería se debe acabar ya con el tema del AVE. No hemos parado de lucharlo y lo seguiremos haciendo. Ahora, precisamente, hay que pedirle a todas las administraciones obra pública, porque es tractora para las empresas también y ahora hay que demandad con más ahínco que todas aquellas infraestructuras aprobadas y licitadas, como las del AVE, que se pongan en marcha. Y es que ahora al Estado le toca endeudarse, debe ser en algo que al final permitirá, sin duda, que Almería avance.

Una necesidad "En esta nueva época es fundamental la confianza y para conseguirla la empresa necesita seguridad jurídica y agilidad burocrática”

–Usted es un fime defensor de la realidad del cambio climático y sus consecuencias...

-Supongamos que yo no creo en eso, pero si a mí me preguntan si existe alguna posibilidad de que lo que los científicos confirman sea verdad... por poco creyente que yo sea, digo yo que alguna posibilidad de su existencia habrá. Por tanto, por mínima que fuera, hay que tener en cuenta que el riesgo es un factor multiplicativo de la probabilidad de que ocurra una cosa por el efecto que produce esa probabilidad. El cambio climático, aunque yo no me lo creyera (y creo firmemente), la probabilidad está ahí y su resultado, de darse, es el fin del mundo. Tal cual. Por eso, no tiene sentido especular y simplemente hay que remitirse a ejecutar todas las medidas necesarias para que no pase. Y dicho esto, si es una oportunidad única para la provincia a fin de recaudar fondos, invertir en energías renovables, tenerla más barata, tener agua para nuestra agricultura, etc; y situarnos en el vértice del cambio, pues yo sería un necio. Es que podemos ser el referente de Europa en este sentido.

–¿Está de verdad el empresario almeriense preparado para ese cambio climático?

-Dentro de los objetivos si soy elegido presidente de nuevo, mis objetivos son, en resumen: planeta, personas y bienestar. Sobre el planeta y las prácticas que son necesarias yo creo que ya está claro. Luego, tenemos que centrar el tiro en las personas, en la generación de empleo. Y el bienestar implica implantar los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas. Y en este sentido puedo decir que hay muchas que se lo están tomando ya muy en serio. ¿Están preparadas? Pienso que lo están haciendo, porque ya están concienciadas de que sin sostenibilidad no se puede funcionar. Y luego, claro, hay una parte económica, por supuesto, y que el empresario mira. Pero es que si lo que se le ofrece es rentable lo van a comprar. Y como también es cierto que tecnológicamente estamos preparados, no va a haber problema.

–Si la ITI sale adelante, ¿sería su mayor éxito?

-Sí, totalmente. Para mí sí que lo sería. Aunque también he de decir que el hecho de trabajarlo, aunque no saliera, y confío mucho en que lo hará, significaría que habríamos enfocado la hoja de ruta por la que Almería debe apostar. Habríamos enfocado también a la Junta de Andalucía sobre cómo tiene que apoyar a la provincia y cuáles son sus necesidades. Y en definitiva revitalizaríamos más el sector más importante que tenemos, que es el sector agro.