Como no podía ser de otra manera, AgroBank cuenta este año también con una importante presencia en Fruit Attraction , un evento que a juicio de su directora territorial en Andalucía Occidental cuanta cada año con “más representación para el sector, no solo a nivel nacional sino también internacional, constituyéndose en uno de los mayores escaparates para el sector agrícola andaluz”. Al final, resaltó, esto se constata en que “la presencia de empresas andaluzas cada año va a mas, este año concretamente están en Madrid 192 empresas presentes en la feria, lo que dice mucho de la importancia de la misma”.

A modo de ejemplo, María Jesús Catalá explicó que “últimamente hemos puesto en marcha conjuntamente con Cooperativas Agroalimentarias un programa de formación para más de 100 mujeres , para que puedan acceder a los órganos directivos, a los órganos rectores de las empresas agroalimentarias, porque las mujeres están, pero cuando subimos al nivel directivo es cuando no las vemos”. En este punto, se antoja capital que una entidad de la importancia de Caixabank haya apostado decididamente por favorecer la visibilidad y, al fin, la igualdad, en un sector que tradicionalmente se asocia al hombre, especialmente en las cúpulas directivas. “Consideramos muy importante que desde CaixaBank, pues somos empresa puntera en nuestro país, apoyemos estas iniciativas, porque podemos convertirnos en un referente , podemos ser el espejo de muchas otras empresas y de mujeres de muchos sectores, incluido el agroalimentario, que puedan mirar lo que hacemos nosotros tanto interna como externamente, para servirles también de referencia”, defendió la directiva durante su intervención.

La profunda implantación de CaixaBank, a través de su división AgroBank, en la cadena productiva del campo andaluz se sustenta en su número de clientes y las cifras de negocio de la entidad, que no deja de crecer, tal y como demuestran los datos ofrecidos por su directora territorial en Andalucía Occidental: “En Andalucía contamos con más de 185.000 clientes agrarios, que engloban un volumen de negocio próximo a los 6.000 millones de euros, y esto ya empieza a tener un peso específico importante”. La gestión de este importante volumen de clientes se realiza “a través de nuestras 900 oficinas, de las cuales, más de un tercio, 350 prácticamente, están especializadas en AgroBank, lo que quiere decir que son oficinas donde el negocio agrario es el más importante dentro del negocio de la oficina” explicó María Jesús Catalá Buera. Desde la firma financiera la colaboración es fluida “con los principales actores del sector”, resaltó, “y, como no, con el Ministerio de Agricultura, que siempre nos apoya”, indicó en presencia del ministro, Luis Planas.

"Últimamente hemos puesto en marcha conjuntamente con Cooperativas Agroalimentarias un programa de formación para más de 100 mujeres, para que puedan acceder a los órganos directivos, a los órganos rectores de las empresas agroalimentarias, porque las mujeres están, pero cuando subimos al nivel directivo es cuando no las vemos"

"AgroBank es una propuesta de valor, no solo de producto y de servicios"

“Que las mujeres son palanca fundamental para garantizar la continuidad de este sector es evidente, y yo diría más, para garantizar la no despoblación de estas zonas rurales”, resaltó al representante de CaixaBank. “El sector agroalimentario para nosotros es un sector estratégico, y más en Andalucía; es uno de los pilares más importantes de la economía andaluza, y prueba de ello es la apuesta clara que hemos hecho por este sector a través de la marca AgroBank, que es una propuesta de valor, ya no solo de producto y de servicios, que también, sino que es una propuesta de valor basada en nuestros profesionales, con una formación específica, que le dan el valor añadido necesario para poder trabajar”, resaltó María Jesús Catalá, quien añadió que “AgroBank es especialización, no podemos utilizar lo genérico para este sector; es un sector que necesita cuestiones muy específicas”.