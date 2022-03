'Tormenta perfecta' sobre la flor ornamental: calima, subida de costes y paro del transporte

Las flores y plantas son otros productos perecederos que no se pueden aguantar por mucho tiempo en vivero. El paro del transporte, al igual que sucedió con la declaración del primer estado de alarma por la pandemia, llega en el peor momento para este sector, ya que es de cara a primavera cuando genera mayor volumen de negocio.

Antonio Gonzálvez, productor de ornamental en La Mojonera, explica que las plantas están saliendo “a cuenta gotas”. Indica que no se está dando salida para el mercado nacional y, por ejemplo, a Francia, apenas un 5% de lo que se enviaba la semana anterior al paro. “Puedo aguantar las plantas hasta diez días. pero no más”. Este productor expone que están recibiendo pedidos, si bien está la incertidumbre sobre del servicio generada por lo que sucederá con los transportista.

Esto, además, supone otro inconveniente: no puede cultivar nuevas macetas porque al no dar salida a las actuales no tiene espacio.

El paro del transporte se suma al problema vivido con la calima en días pasados, que ensució toda la producción que está al aire libre o bajo una malla, y a la subida de costes: solo los maceteros se han encarecido un 15%. "Todo esto forma la tormanta perfecta".