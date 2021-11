El campo almeriense se planta en Madrid

Las organizaciones agrarias (UPA, Coag y Asaja) Cooperativas Agroalimentarias y Coexphal han tomado esta mañana las inmediaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En torno a 600 agricultores y representantes de comercializadoras, de ellos unos 500 almerienses, han acudido al acto de protesta contra la crisis que está sufriendo el sector de las frutas y hortalizas y con el que reclaman al ministro Luis Planas medidas valientes que defiendan a las explotaciones agrarias. Según ha expuesto Antonio Navarro, presidente de Asaja Almería, los costes de producción se han disparado un 30% para los agricultores de la provincia lo que se traduce en 7.700 euros más por hectárea que la campaña anterior. Además, el responsable de la organización agraria apunta a los acuerdos comerciales con terceros países, especialmente al de Marruecos: "En Almería se dejó de sembrar judía y en los próximos años puede suceder lo mismo con el tomate". Navarro concluye: "Los agricultores estamos endeudados y los jóvenes no se están incorporando el campo".

Los productores esperan soluciones por parte del ministro Luis Planas en la reunión convocada para el lunes para abordar la crisis de rentabilidad que atraviesan los eslabones agroalimentaria por la carestía de la mayoría de los insumos.

Entre las reivindicaciones que el sector ha llevado a Madrid se encuentran una tarifa especial para la energía eléctrica empleada en la producción en finca, en las comunidades de regantes y en las centrales de manipulado; un IVA agrícola reducido del 10% para todos los insumos necesarios para la producción; la revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores en estimación objetiva hasta el 14%; medidas fiscales que recojan la deducción de la factura de fertilizantes y plásticos no amortizables; reconocimiento y concienciación de la importancia del sector; y revisión de los precios de entrada fijados con terceros países en los acuerdos preferenciales.

Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, ha recordado que en septiembre el Tribunal General de la Unión Europea anulaba los acuerdos con Marruecos, "en junio, las organizaciones que formamos parte del COPA-Cogeca, escribimos una carta al comisario para advertirle de la situación que atravesamos, sobre todo los productores de tomate, porque Marruecos ha exportado a la UE el doble de lo que ha producido España o Francia en el último año". Según Iglesias, el comisario señaló que eso no era cierto, que el acuerdo se cumplía a rajatabla, los cupos eran los correctos y que no había fraude en esa exportación, posteriormente el TGUE dijo que eso era ilegal. "Situación: hoy estamos aquí para buscar medidas paliativas por la subida de los costes, pero también para que el ministro se pronuncie sobre cómo vamos a defender el sector de frutas y hortalizas, cuál es la posición de España. Entendemos que haya un acuerdo con Marruecos pero no como el actual y que se cumpla".