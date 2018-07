La candidatura de Serrano llama a votar y dejar el 'miedo'

"Hay que votar". La comunidad de regantes Cuatro Vegas de Almería ha convocado junta general ordinaria en las instalaciones de la entidad el próximo 24 de julio. Entre los puntos del orden del día y el primero, por lo que se ruega puntualidad e incluso llegar a las 19:00 horas, está el elegir nuevos cargos en la junta directiva: un vocal del jurado de riego, cuatro vocales suplentes de junta de gobierno, tres vocales titulares de junta de gobierno y presidente. En este sentido, ayer, se presentaba a los medios la candidatura encabezada por Vicente Serrano, a quien acompañan otros ocho miembros, de ellos dos mujeres, y la que quiere contrarrestar estos más de 20 años, en los que José Antonio Pérez ha estado al frente, en los que "la gestión del agua ha sido bastante desastrosa".

Serrano expone que los comuneros se enfrentan a una crisis sin precedentes. Recuerda que el pasado año, en mayo, sufrieron un corte total del agua regenerada del Bobar, la única de la que disponían para regar en torno a 2.000 hectáreas -pertenecientes a alrededor de 1.500 comuneros- 'sembrando' la incertidumbre sobre sus cosechas, "gracias a la actuación de la administración nos pudimos hacer, a través de una concesión por un año, con agua de la desaladora de Almería yde Carboneras a través de la Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar (CUCN). Si no fuera por ese agua estaríamos hablando de una zona catastrófica. La concesión termina el 18 de julio y aún no tenemos la definitiva del Bobar".

El candidato señala respecto a la nueva concesión que hay puntos "que no son los mejores para muchas zonas de riego que dependen de las Cuatro Vegas. Estamos ante un momento crítico". Serrano insiste en que el 24 de julio no sólo se elige la dirección de la comunidad, sino el futuro de este campo (Almería, El Alquián, Los Llanos, Retamar y Los Trancos), "pedimos a los comuneros que ese día no falten a la sede de Cuatro Vegas. No podemos permitir que esta directiva que hay actualmente siga dirigiendo ni un día más la comunidad". Vicente Serrano manifiesta que su candidatura llevará transparencia a las Cuatro Vegas, "para que el agua que llegue de esa concesión no se vuelva a cortar. Haremos los tratamientos que sean necesarios para que la Administración no tenga que venir a decirnos que estamos incumpliendo la normativa". El candidato también apunta que con la nueva concesión son las zonas de Retamar y Los Trancos las que queden fuera del área de riego de Cuatro Vegas, "si nosotros llegamos a la dirección vamos a luchar para que sus derechos se vean recompensados. En su día esas zonas pagaron bien caros unos derechos de agua y se les está poniendo muchas trabas para poder seguir ejerciéndolos; es más, estos comuneros que tienen tanto derecho como los demás a votar en la asamblea, me consta, que la actual dirección de la comunidad le está poniendo trabas para delegar el voto en otras personas para ejercer su derecho. Esto no es democrático".

Serrano también habla del coste del agua. De acuerdo a sus palabras, hace un año, los comuneros pagaban el agua regenerada a entre 35 y 45 céntimos el metro cúbico con lo que el gasto de agua por hectárea estaba entre 2.500 euros y 3.000 al año. "Hoy por el agua desalada estamos pagando entre 85 céntimos y 1,04 euros el metro cúbico, es decir por hectárea y año estamos pagando aproximadamente 6.000 euros". Según el detalle ofrecido por el candidato, a Cuatro Vegas el agua desalada llega a unos 54 céntimos si bien al agricultor casi al doble. Por ello, agricultores de Los Trancos han optado porque la CUCN les lleve directamente el agua, "siendo la misma agua, dependiendo si abren la tubería de la CUCN el agua le sale a 54 céntimos y si abren la de Cuatro Vegas, le sale a 1,04 euros". De acuerdo a Serrano es algo inasumible para sus explotaciones, "esperemos que la concesión llegue en las mejores condiciones para los agricultores". Por ello, estos comuneros ya han mantenido una reunión con el delegado de Agricultura de la Junta y la próxima semana se encontrarán con el de Medio Ambiente.

De cara a las elecciones esta candidatura pide a los comuneros que no tengan "miedo" de ir a votar libremente. La iniciativa de presentarse deriva de que ha salido a la luz, a través de documentos, lo que no se ha gestionado bien. Coincidiendo con la presentación de la lista encabezada por Serrano, José Antonio Pérez, lucía las instalaciones de Cuatro Vegas y los detalles del nuevo tratamiento de aguas, "obras que ha tenido tiempo para hacer y se le reclamaban desde hace más de cinco años". Para Serrano hay mucho por hacer para el buen funcionamiento de la comunidad sin hacer peligrar los fondos operativos, compaginando las distintas procedencias del agua (desaladora, regeneración y pozos), estrechando lazos con la Administración pública, entre otros. Entre las propuestas está el hacer una auditoría externa para revisar las cuentas, sobre todo, de los cinco últimos años. "No entendemos que en Cuatro Vegas paguemos en derramas 1.800 euros por hectárea al año y en Níjar, 80 euros".