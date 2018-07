La candidatura alternativa de Cuatro Vegas pide a la Junta la suspensión de la asamblea del próximo martes

La Asamblea prevista por Cuatro Vegas para su celebración el próximo día 24 de julio sigue envuelta por la polémica. La última antes de que se lleve a cabo podría ser la de hoy, y la denuncia probablemente la más grave hasta la fecha. Vicente Serrano, que encabeza la candidatura alternativa a la actual junta directiva postulándose como futuro presidente, ya no podrá hacerlo. Sí, esta misma mañana Serrano, junto a algunos de sus candidatos, se personaron en las instalaciones de la Comunidad de Regantes y comprobaron cómo la actual Junta Directiva los ha expulsado por tener su finca fuera del ámbito de riego de la Desaladora de Carboneras y de Almería. Pero no solo a él, sino también a más de 200 comuneros y que se corresponden con unas 300 hectáreas de cultivo.

“Me he personado en la oficina y se me ha transmitido por escrito que estoy fuera de ese censo, con lo cual, me dejan fuera de la candidatura y sin agua en mi zona de riego. Acogiéndose a una norma que se han sacado de la manga”, lamenta Serrano. “Su única intención era la de quedarse solo como candidato a las elecciones de las Cuatro Vegas, aquí esta claro que la democracia brilla por su ausencia. Para él las normas y la Constitución no existen”.

Por todo ello, desde la candidatura que encabeza Serrano le piden a la Junta de Andalucía que “nos ampare, que haga que se respete la legalidad y que suspenda la asamblea del martes que viene por estar viciada y por ver que hay una mala fe en todas las actuaciones que está haciendo la actual Junta Directiva”, denuncia el candidato a la presidencia.