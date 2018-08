Las casas en venta y alquiler de media sobrepasan los 30 años

El parque de viviendas en venta en España tiene una edad media de 45 años mientras que el parque de alquiler es un año más joven (44 años de edad media), según un estudio publicado por idealista. En Almería es algo más joven; en este sentido, de acuerdo a los datos difundidos ayer por el portal inmobiliario, la antigüedad media de las casas que se venden es de 33 años frente a los 32 de las que se alquilan. Tanto en una u otra circunstancia son viviendas de las menos viejas de España.

En el mercado de venta la ciudad con las viviendas más antiguas en el mercado es Barcelona, ya que los inmuebles actualmente en el mercado tienen una media de 69 años. Le siguen tres ciudades del norte: Pamplona (64 años), San Sebastián (60 años) y Bilbao (54 años). A continuación se sitúa la ciudad de Madrid, donde las casas tienen 53 años de media. En cuanto al alquiler, Barcelona concentra también el parque de viviendas más vetusto, ya que tienen 72 años de media. Le siguen las de San Sebastián (68 años), Madrid (56 años), Tarragona (53 años) y Pamplona (52 años).

Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista, "los datos demuestran que, aunque durante la burbuja se construyeron millones de casas, el parque inmobiliario español no está suficientemente renovado. Vivir en un edificio con más de cinco décadas no es negativo, pero no cabe duda de que acarrea más costes en reformas, derramas y una mala eficiencia energética. El hecho de que las dos mayores ciudades españolas estén en el grupo de las viviendas más antiguas evidencia que el ritmo de construcción de obra nueva en las últimas décadas en ambas no ha sido similar al del resto del país.