Un chef que conserva la esencia de la cocina tradicional almeriense

A estas alturas sobran las explicaciones sobre quién es Antonio Carmona. Pero si aún no lo conocen, lo mejor es que vayan a comer a la Terraza Carmona y las sensaciones que experimentarán, serán la mejor definición que se pueden dar sobre este chef veratense.

Su cocina es almeriense, su plato es innovador, su receta es tradicional. El jefe de cocina de Terraza Carmona conjuga como pocos un estilo que es Marca Almería. Por eso, la Asociación de Cocineros-Reposteros Indalo le ha otorgado el Premio de la Gastronomía Anual 2023. “Estoy muy contento. Tengo el pin de oro de la Asociación y ahora me llega el diploma. Me llena de orgullo porque es la primera vez que se reconoce mi trayectoria como Antonio Carmona Baraza. He recogido premios de mi padre, de la familia, de Terraza Carmona, pero que se dirijan a mí por mi trayectoria, es la primera vez”, reconocía.

Gran cocinero, fantástica persona, profesional como la copa de un pino, Antonio es además una persona divertida. “Este premio es un estímulo para seguir trabajando, luchando. Antes, cuando salía a las jornadas fuera, en los titulares se leía: “El joven chef Antonio Carmona...” y ahora ya me dicen “El chef Antonio Carmona...”, el calificativo joven ya va desapareciendo”, asegura risueño, a lo que apostillar que la veteranía es un grado que se nota en lo bien servidos, bien presentados y bien avenidos que son sus platos.

Antonio Carmona, chef veratense "Me gusta mantener los pies en la tierra, que la cocina tradicional no caiga en el olvido”

Desde que tiene uso de razón, el veratense estaba en el negocio familiar ayudando en las tareas de cocina. “Intento aportar mi granito de arena a la gastronomía almeriense. Mis estudios de cocina los acabé en 1990 en la Escuela de Hostelería de Granada, pero desde que era un crío ayudábamos a mis padres en Terraza Carmona. Recuerdo estando en el colegio, ayudar a mi abuela con 7 u 8 años a pegar unas gambas y hacerlas al ajillo, limpiar boquerones, hacer empanadillas... Ya en el instituto ayudaba a mis padres en el bar a servir mesas, en el comedor... Lo que me hacía feliz era ser cocinero y ya empecé con los estudios para formarme” y mantener viva la esencia de la gastronomía de este trozo del levante español: “A mí me gusta mantener los pies en la tierra, que la cocina tradicional no caiga en el olvido. Mi idea es presentarla de forma diferente, algo más novedosa, pero que realmente cuando te comas ese ‘ajo colorao’, esa milhoja de rape, sepa realmente a sus orígenes, al sabor que le daban nuestras madres y nuestras abuelas. Esto es innovar, pero con una base tradicional”, finalizaba Antonio Carmona, cuyo diploma ya luce con orgullo en los grandes salones de la inigualable Terraza Carmona.