Los ciudadanos contemplan el deterioro del mirador del Cordel de la Campita

El Cordel de la Campita, ese sendero habilitado habilitado hace ya más de una década en la zona de la Molineta, en la barriada de Los Ángeles y que recorre una antigua vía pecuaria donde se puede disfrutar de unas increíbles vistas de Ala capital y del golfo de Almería, se encuentra abandonado. Y no por los ciudadanos, pese a que hay muchos que aún no conocen este enclave iniguable, sí que son muchos, especialmente de esta zona, los que disfrutan de un paseo por esta ruta de algo más de un kilómetro de distancia o bien hacen deporte. La dejadez viene por parte de las administraciones que, desde que se construyera, nadie se ha hecho cargo.

Lo llamativo es que su estado no presenta un deterioro importante, gracias al civismo de los propios ciudadanos que hacen habitualmente uso de él, pero no es menos cierto que necesita de unos cuidados que no se están realizando y que saltan a la vista.

Costó un millón a la Junta y el Ayuntamiento no se ha hecho cargo desde su inauguración

La Asociación de Vecinos La Palmera se ha sentado esta semana a la mesa con la Junta de Andalucía para tratar el abandono y se ha reunido con Aránzazu Martín, delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Los representantes vecinales le plantearon los problemas que viene sufriendo el paraje desde su construcción por la Junta Andalucía en 2009. Su coste fue de casi un millón de euros y la falta de entendimiento entre Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía están provocando un deterioro progresivo que amenaza su continuidad. La Junta lo construyó para que el Ayuntamiento lo mantuviese, pero el consistorio nunca lo recepcionó. Entonces el color político era diferente. Y desde la asociación esperan que el presumible entendimiento entre ambas administraciones, ambas del mismo signo, llegue a buen puerto para esta vía.

Tal y como puede apreciarse en el lugar, el vallado se rompe y no se repara, el pavimento está muy deteriorado a causa de las lluvias, los parterres se caen por efecto de las inclemencias ambientales y las instalaciones deportivas e infantiles se deterioran y no se han reparado.

Y todo ello, con el peligro que pueden suponer estas instalaciones enel actual estado, el organismo se limita a retirarlos, no a repararlos o sustituirlos. “Por lo que lo que nada queda del Cordel que se construyó hace una década”, denuncia la asociación La Palmera, del barrio de Los Ángeles.

Según un comunicado de los vecinos, la delegada les argumentó que los problemas de presupuesto evitan que el ente autonómico se pueda hacer cargo del mantenimiento del Cordel. También asegura que ha llevado a cabo conversaciones con el Ayuntamiento de Almería, que no asume la competencia sobre el espacio, para intentar buscar una solución que por ahora no llega.