El comercio de Almería implanta el horario europeo

Ante las nuevas medidas impulsadas por la Junta de Andalucía para poner freno a la expansión de la COVID-19 que entraban ayer en vigor y entre las que se encuentra la limitación del horario comercial de bienes no esenciales hasta las 18:00 horas, el pequeño comercio del centro de la capital, en su mayoría, ha tomado la decisión de implantar el horario europeo y hacer jornada continua de diez a seis de la tarde.

Aunque algunas de las cadenas comerciales tradicionalmente mantienen sus puertas abiertas a mediodía, si bien su jornada se prolongaba hasta las 20:30 o 21:00 horas, ahora, las tiendas locales han decidido dar este paso, si bien cerrando todas a la hora establecida en el marco del nuevo estado de alarma. Un ejemplo se produce en la calle Las Tiendas, donde sus comerciantes, ante el anuncio de las nuevas medidas, consensuaron mantener los negocios abiertos también de dos a cinco, para que la calle estuviera dotada de vida con los comercios abiertos, ampliando la posibilidad de compra a aquellos clientes que le resulta complicado visitar la tienda por la mañana o de cinco a seis, tal y como explica Elia Ortiz, quien regenta junto a su pareja, la tienda de cómics y juegos Orion. Pero esta iniciativa es extrapolable también a los comercios de los alrededores como en el Paseo de Almería, calle Granada, Reyes Católicos u Obispo Orberá, entre otras calles, donde muchos negocios continuarán su actividad ininterrumpidamente. Si bien cada uno tiene su particularidad, ya que algunos se corresponden con pequeñas tiendas en que el dueño o la dueña es la única persona que trabaja en el establecimiento y le resulta complicado no cerrar en algún momento.

La limitación horaria a los pequeños comercios no fue bien recibida, por ejemplo, por la asociación Centro Comercial Abierto Almería Centro, que defiende que estas tiendas, con medidas implantadas de seguridad como el uso obligatorio de mascarilla, gel hidroalcohólico y aforo limitado, deberían poder mantener su horario habitual, puesto que en ellas no se producen aglomeraciones y se localizan a pie de calle y no en una superficie cerrada en la que el riesgo de contagio puede ser mayor. Pero tomada la decisión, el comercio, lejos de quedarse con los brazos cruzados, ha reaccionado y esto para algunos puede ser una oportunidad para que el horario comercial europeo llegue para quedarse.

En la mayor parte de la eurozona, la jornada laboral comienza algo antes que en España y también concluye antes, así las tiendas cierran en torno a la seis de la tarde, hora arriba o abajo dependiendo el país. El impacto de la implantación de este nuevo horario en Andalucía, marcado por obligación por la crisis sanitaria, no puede medirse durante estos días precisamente por el condicionante de la COVID-19, que implica también otras restricciones como la de movilidad entre municipios, por lo que el hecho de que las ventas sean menores en el nuevo horario no tiene que ir ligado directamente al mismo, sino al contexto sanitario. En esta línea se pronuncia Elia Ortiz, quien ve en una oportunidad para probar con la nueva jornada laboral y, por qué no, plantearla para que se quede. Sobre esta idea se debate desde hace años, si bien no se ha dado ningún paso en firme en esta dirección, que para muchos sería una vía para conciliar la vida laboral con la personal.

Por último, los pequeños comercios destacan la empatía de muchos ciudadanos, que, en muchos casos se están decantando por el comercio de proximidad para intentar que esta crisis sea lo menos dura posible para ellos.