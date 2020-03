La actual situación de paralización derivada del coronavirus está obligando a las empresas a tomar medidas para salvaguardar su subsistencia en estos momentos tan críticos y asegurar su actividad una vez acabe la crisis. Sin embargo, siempre hay casos puntuales que rozan casi la ficción.

Un ejemplo de ello es Rafael Pérez, un profesional de la albañilería que trabaja para una pequeña constructora almeriense. O por lo menos trabajaba, ya que desde hace unos días no sabe nada de su jefe, el cual está en paradero desconocido. Tanto él, como la cuadrilla de empleados que forma su grupo de trabajo, en torno a la decena, estaba hasta hace un par de semanas desarrollando la ejecución de las obras en calle Artés de Arcos, en concreto, el relleno de los nuevos arcos que lucirán en esta importante arteria de la capital próximamente.

Al tiempo, también desarrollaban otra obra de un inmueble en el centro de la capital. Hasta que, de pronto, el empresario empezó a no dar señales de vida. “Dejamos de verlo, pero al principio cogía el teléfono. Poco después nada en absoluto y nos debe, tanto a mí como al resto de trabajadores la nómina del mes pasado y estos días ya en estado de alarma”, explica Pérez, desesperado ante el desamparo que viven, ya que no saben a quien recurrir. Es más, la empresa que subcontrató para las obras de calle Artés de Arcos a la de este trabajador, tampoco sabe nada del empresario desde hace días, quien en principio alegaba para no pagar a sus empleados que aún no había cobrado por los servicios prestados ese mes.

Este trabajador denuncia que se le deben 700 euros más el equivalente a los últimos 13 días de estado de alarma. “No sabemos qué hacer, ni a quien recurrir. Es una situación desesperante, porque tenemos que hacer frente a muchos pagos”. Pérez ha lanzado este mensaje también por redes sociales, para ver si alguien puede localizar al empresario y dar solución a una situación que es a todas luces rocambolesca, pero lo cierto es que es dramática para una serie de personas que necesitan acceder a esos ingresos.