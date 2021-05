“Cada vez hay más conciencia de la necesidad de trabajar el copywriting”

–La primera pregunta y casi obligada por si aún hay alguien que no conoce esta figura es:¿Qué es un Copywriter?

–Un copywriter es un profesional que ayuda a redactar, organizar y estructurar textos (principalmente los de una página web) a través de la técnica de la escritura persuasiva. El propósito del copywriting es lograr llevar al lector desde la atención a la intención para que realice una acción determinada, por ejemplo comprar, contratar un producto o servicio, o realizar una suscripción.

–¿Cuál es el perfil de este profesional?

–Es un perfil especializado en el campo digital. Ya sea a través de una web, de la manera de empatizar para crear una comunidad en redes sociales o de la estrategia para vender a una base de suscriptores por e-mail, todos los negocios online necesitan palabras para vender. El copywriting es prácticamente una ciencia. Se basa en la empatía y tiene como objetivo lograr que el lector confíe en una marca o empresa gracias a las palabras. Porque sin confianza, no hay venta.

–¿Cuál es el objetivo final del Copy?

–Vender. Lograr más visitas de calidad a la web, lograr más efectividad con las campañas de publicidad o más conversión con las páginas de venta. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? La base de todos ellos es el mensaje que comunican.

–¿Es hoy en día esencial para vender un producto o servicio?

–El copywriting es clave. Pensemos que, a raíz de la COVID, cada vez más empresas se están viendo obligadas a digitalizarse y otras han visto la necesidad de pegar un salto cualitativo para mejorar su comunicación actual. Saben que la competencia se está poniendo las pilas y necesitan trabajar el mensaje para conectar con sus clientes y que éstos perciban mejor el valor de sus productos o servicios.

–El arma del copywriter es la palabra. ¿Tiene el objetivo o llega a ser igual de contundente de cara a la audiencia que la imagen?

–Siempre lo he dicho. Para mí el copywriting no tiene sentido sin una imagen coherente, tanto en diseño web como en fotografía. No sirve de nada una web con un texto precioso si el diseño no llama la atención y las fotografías no están cuidadas. Los tres elementos son un pack que conviven con el mismo propósito.

–¿De dónde es María Abad y cómo llego a esta profesión?

–Soy de Almería. Descubrí el copywriting mientras cursaba estudios en Marketing Digital en Madrid y trabajaba en paralelo en una agencia de publicidad. Quedé tan fascinada en el poder de influencia de las palabras que no dudé especializarme en este campo. A raíz de ahí no he parado de formarme con los mejores y más reconocidos copywriters de España y continúo haciéndolo para ofrecer lo mejor a mis clientes.

–En los últimos años parece que las empresas se han dado cuenta que la imagen online es vital, pero, ¿cuidan los contenidos?

–En mi opinión todavía hay mucho trabajo por hacer, aunque tengo que decir que cada vez hay más connciencia de la importancia de trabajar en base al copywriting. Lo veo en mis clientes. Sobre todo, porque hay tanto ruido digital que se están dando cuenta de que necesitan trabajar mejor su comunicación para diferenciarse.

–Según tu experiencia, ¿está el tejido empresarial almeriense concienciado de la necesidad de este servicio?

–Cada vez más. Mi objetivo es convertirme en una ‘mini embajadora’ del copywriting en Almería, concienciar a las empresas de la necesidad de plantearse cómo comunican y que tomen consciencia de qué palabras escogen para llegar a conectar con sus clientes potenciales.

–¿Cuál es el tipo de empresa que más recurre a este servicio? ¿Y las más reacias?

–Principalmente empresas que están digitalizándose, están en proceso de hacerse una web o quieren mejorar su mensaje. Normalmente las personas que me contratan no saben cómo redactar, hablar de ellos mismos, y no pasan de dos líneas a la hora de escribir; sufren el síndrome de la hoja en blanco. He de decir que los diseñadores web están ayudando mucho visibilizando la labor de los copywriters. Además, también doy formaciones personalizadas a equipos de trabajo. Pequeñas empresas almerienses que sienten la necesidad de aprender copywriting, transmitir mejor su mensaje porque lo consideran imprescindible para mejorar y estabilizar la relación con sus clientes.

–¿Qué mensaje le mandarías a todas esas empresas que aún no han descubierto el copywriting y cómo puede beneficiarles?

–Les animo a que hagan un análisis actual de su comunicación y piensen realmente si están llegando a su cliente objetivo y de qué manera lo están haciendo. Si trabajan la venta “con calzador” a través de discursos comerciales basados en meras características de producto y autobombo. El copywriting les va a ayudar a poner en valor su mensaje para que vender se convierta en todo un proceso natural, fruto de la confianza.

–Ya no sólo están las páginas webs, sino que las redes sociales y llegar a través de ellas ha cobrado una vital importancia. ¿Se plasma aquí también el Copywriting?

–¡Por supuesto! El copywriting en las redes sociales es fundamental. Hoy día prácticamente todas las empresas utilizan este medio por las posibilidades que ofrece para dar visibilidad, ampliar el alcance y llegar a más clientes potenciales. La comunicación en este sentido es fundamental, el elemento diferenciador. La manera en la que tú empatices con tus lectores es lo que determinará si quieren confiar en ti, en tu marca y ser parte de tu comunidad.

–¿Es esta una profesión de futuro?

–Ya lo está siendo. Se nota que hay demanda de este servicio por parte de las empresas, no sólo a la hora de contratarlo sino también a la hora de querer recibir formaciones para aprender a comunicar mejor. El copywriting se está convirtiendo, cada vez más, en una disciplina que se está impartiendo en centros de enseñanza especializados, como una profesión más. Algo que me enorgullece profundamente.

–¿Qué le dirías a esa persona que ama la palabra y el comercio, y desearía entrar a formar parte de esta familia de profesionales?

–El copywriting es un mundo fascinante. La manera en la que hablamos o redactamos es para analizarla y con detalle. A mí me encanta ver anuncios de publicidad, leer envases de producto o revisar webs. Animo a todo el mundo a que se detenga a analizar de qué manera son impactados y motivados por la información que les rodea.

María Abad cuenta con su propia página web donde da claves sobre el copywriting, como profesional y formadora, además de ofrecer sus servicios a las empresas almerienses.