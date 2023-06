"Hemos demostrado que la Justicia sin nosotros y nosotras está vacía”

Con el conflicto laboral de la Administración de Justicia aún por resolver, el próximo martes, día 20 de junio, los empleados y empleadas públicas del colectivo, casi 800 profesionales en la provincia de Almería, deberán elegir a los 21 delegados sindicales que conformarán la Junta de Personal que se encargará de representarlos durante los próximos cuatro años. Antonio Salvador, es el cabeza de lista de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, en estos comicios atípicos, bajo la sombra la huelga indefinida en la administración de Justicia y con un completo desencanto general con sus dirigentes, que tras casi dos de meses de choque siguen sin sentarse a negociar.

-¿Qué sensación tienen los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia tras tantos días de movilizaciones? ¿Desde CSIF tenéis sensación de haber fracaso en este conflicto laboral?

-En CSIF tenemos muy claro que la magnitud de esta situación de enfrentamiento en la Administración de Justicia tiene como único culpable su propio Ministerio. En primer lugar, por negociar con las asociaciones de letrados sin estar facultados para ello, en segundo por puentear a los Cuerpos Generales y negociar con las asociaciones de jueces y tercero por no sentarse a negociar con nosotros para poner fin al conflicto. Somos el 93 por ciento de la plantilla, hemos demostrados con creces que sin nosotros la Justicia se para y que somos el sostén de sistema y no vamos a permitir que nos hagan a menos de esta manera tan déspota y arbitraria.

En cuanto los trabajadores y trabajadoras han mostrado un compromiso leal y firme. El seguimiento de la huelga ha sido todo un éxito pese a las maniobras de degaste del Ministerio. Ellos y ellas están totalmente concienciados y es crucial continuar reivindicando las mejoras claras y rotundas en nuestras condiciones laborales con la tramitación de la normativa que pretende modernizar la Administración de Justicia, aunque ahora se encuentre paralizada. Estamos luchando por nuestros derechos. Y además lo estamos haciendo de forma, como se ha visto desde el principio, contundente y fuerte. Acompañados de miles de compañeros que creen firmemente que es de justicia que se nos reconozca lo que hacemos. Así que no podemos pensar ni sentir que se ha fracasado. Seguimos peleando y enfrentándonos al poder gubernativo. En ningún momento hemos pensado en el fracaso.

"Hemos demostrados con creces que sin nosotros la Justicia se para y que somos el sostén de sistema”

-¿Es sólo una cuestión de retribuciones?

-Somos conscientes de que el país no está su mejor momento, pero no es de recibo que sí se suba el sueldo a magistrados y fiscales y a los letrados y a las bases que sustentan la administración los dejen a los pies de los caballos. Además, nuestra reivindicación principal se centra en la negociación real de nuestras condiciones laborales que, con la tramitación de las leyes de eficiencia, se iban a ver modificadas de manera enormemente gravosa. Por eso es clave que se reconozcan legalmente y retributivamente las funciones que realizamos a diario y que nos han sido delegadas por parte de los letrados.

-¿Qué objetivos se marca entonces CSIF a corto plazo?

-Nuestros objetivos siguen siendo los mismos, los hemos llevado a todas las mesas de negociación anteriores y lo hemos denunciado en todos los foros y cada vez que hemos tenido oportunidad. Esta modernización es necesaria, pero debe hacerse de manera ponderada y justa. No solo hablamos de modernización, también de optimizar medios, herramientas e infraestructuras en la provincia. No perdemos de vista la dejadez de la Administración con la construcción del nuevo edificio judicial de Huércal Overa, los cortes de luz en el juzgado de Purchena o la lentitud en la cobertura de plazas en los órganos judiciales, entre otros. Hay también muchas deficiencias estructurales que necesitan una revisión en profundidad y, por tanto, no dejaremos de reivindicar y exigir las medidas oportunas para solventarlas. Está en nuestro ADN sindical, reivindicar, negociar y exigir desde la profesionalidad y la independencia, sin importar ideologías o colores políticos.

"La justicia sin nosotros y nosotras no funciona. Se viene abajo. Aún nos quedan muchos derechos que conquistar”

-Antes de que estallase el conflicto, ¿cuál era el balance de CSIF de estos últimos cuatro años?

-Han sido un periodo muy complejo desde un punto de vista sindical a raíz de la pandemia, sin embargo, hemos sabido subirnos a esa ola, hemos hecho una labor de resiliencia y nos hemos adaptado a las circunstancias que se nos presentaban, los compañeros y compañeras así lo han entendido también y han agradecido enormemente nuestra labor en este último periodo y eso es muy gratificante.

-Con este panorama laboral tan incierto e inestable ¿por qué elegir a CSIF en las próximas elecciones?

-La respuesta es simple, clara, y lo podemos decir con toda nuestra voz y con toda nuestra fuerza. Porque hemos sido los únicos que hemos estado en los momentos difíciles. Los únicos que tenían la puerta abierta en el pasillo sindical cuando los compañeros y compañeras necesitaron explicaciones e instrucciones sobre qué hacer y cómo trabajar. Porque somos líderes en el conflicto que estamos viviendo ahora mismo. Porque no vamos a parar hasta que nos reconozcan lo que hacemos y lo que valemos. Porque hay que recordarle al Gobierno que la justicia sin nosotros y nosotras está vacía. No funciona. Se viene abajo. Y porque aún nos queda mucho recorrido y muchos derechos que conquistar. Porque CSIF ha estado a la altura y porque lo va a seguir estando. Por todo esto, y porque ahora, más que nunca, votar a CSIF es de Justicia.