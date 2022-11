Junta afirma que se llevará acabo la ampliación de la desaladora de El Bobar

La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha indicado que la obra para la ampliación de la desaladora del Bobar, que da suministro a Almería y el Bajo Andarax, es una actuación de gran envergadura que supone prácticamente una desaladora nueva y ha afirmado que será el proyecto, a licitar por 850.000 euros, el que estudie la mejor fórmula para que no cause afección al acuífero. En comisión de agricultura y a la pregunta del parlamentario del PSOE José Luis Sánchez Teruel ha señalado que la Junta se ha puesto en marcha ante la desalación precaria en Andalucía, pese a no ser su competencia y ha remarcado que la obra está incluida en el decreto de sequía que los socialistas no apoyaron.

"En este momento estamos con la redacción del proyecto, que es lo que queremos, que sea una buena desaladora para Almería y para el Bajo Andarax", ha trasladado Crespo, quien ha subrayado que se apostará por la mejor fórmula para su ampliación que será la que den los técnicos y la que se haga. Al hilo de esto, ha reprochado al PSOE, un partido que tiene vocación de gobierno en una ciudad como Almería según ha dicho, no arrime el hombro con el Ayuntamiento en esta materia en momentos de sequía. "La Junta de Andalucía está aportando a la ciudad, dando posibilidad de agua desalada con una tubería inédita que se está finalizando y que ahora permite también llegar en bajo", ha señalado para concluir que Almería y el Bajo Andarax necesitan el agua desalada para beber porque no tienen otra fuente.

"Deben valorar hacer una captación directa de agua de mar que no afecte al acuífero y, estando garantizado que no se afecta al acuífero, valorar una ampliación si no hay garantía de agua con los pozos de Bernal, los pozos del Bajo Andarax y los más de 17 hectómetros que puede producir la desaladora", ha finalizado.