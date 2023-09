La despedida por ALSA se defiende: "Paré por mi regla abundante"

Su caso llegó a los principales programas de la televisión nacional y ahora Encarni busca que esa visibilidad sirva para conseguir lo que reclama. La conductora de ALSA que fue despedida por "motivos disciplinarios" ratifica, en conversación con 'Diario de Almería', su versión. "Una de las paradas fue por mis reglas abundantes, es el único expediente abierto", explica.

Sus reglas son dolorosas y abundantes, agravadas por una endometriosis que tiene diagnosticada y que le lleva a pasar por la consulta del médico cada tres o cuatro meses. "Todos los compañeros paran cuando es necesario, la seguridad es lo primero", recalca.

Llega a la redacción del diario tras pasar por la notaría para acreditar las pruebas que pretende llevar hasta donde haga falta para demostrar su versión. "La carta de despido llegó directamente y pensaron que no iba a respirar", dice su hermana, María de las Mercedes, del sindicato CGT, que no entiende los motivos dados para el despido. "A una mujer no se le permite nada, ni fumar antes de conducir", asegura.

Los problemas empezaron, según su testimonio, a finales del año pasado, cuando empezaron los movimientos para las elecciones sindicales. La empresa ha llegado a acusarle de racismo. "Le acusaron de racismo porque un usuario no llevaba mascarilla como era obligatorio y tuvo que echarlo después de advertirle hasta tres veces", afirma Mª de las Mercedes.

Durante el transcurso de la entrevista, presenta diferentes chats internos que pretende aportar como pruebas para su defensa. Conversaciones en grupos de trabajo sobre las condiciones en las que deben descansar cuando llegan a Valencia, donde finaliza su trabajo nocturno una de cada dos noches.

Ese es su trayecto habitual. Ocho horas de viaje en las que, según detalla, solo descansa durante media hora. Un turno nocturno que le lleva a trabajar seis días y descansar tres que, al menos una vez al mes, deben coincidir con fin de semana. Aunque ese beneficio, según asegura, no lo puede disfrutar desde el mes de enero. "Todos los compañeros disfrutan de un fin de semana al mes pero llevo desde enero sin disfrutarlos", recalca.

Encarni lleva desde 2014 y hasta ahora no había tenido problemas. Es, según cuenta, la única mujer que hace trayectos de largo recorrido. Hay tres conductoras más pero solo conducen las rutas por la provincia, a los municipios que están cerca de la capital. "En el plan de igualdad hay una presencia mínima del 4% de mujeres pero ninguna es conductora", señala

Espera volver. "Yo espero conseguir la readmisión", confiesa, aunque asegura que estará complicado porque "son muy orgullosos". Su testimonio se resume en un contundente "no hay derecho" que lleva por bandera, como la de su sindicato, CGT, con la que se presenta en la redacción del diario.

Está dolida con la empresa pero también con compañeros de su sindicato. "Un compañero de la CGT en Jaén justificó el despido en TVE", explica Mª de las Mercedes, en un mensaje que repite durante buena parte de la entrevista.