Sindicatos y trabajadores reclaman el libre acceso a la Delegación de Inclusión de Almería

El Comité de Empresa junto a los trabajadores de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Almería dependiente de la Junta de Andalucía, se vuelven a concentrar en la puerta de la Delegación el día 14 de marzo, para mostrar el malestar e indignación general de todos/as los miembros del Comité al que están siendo sometidos para ejercer correctamente la labor sindical, propia del mismo y consecuentemente a los-as trabajadores-as que UGT representa debido "al procedimiento de comunicación que se ha implementado y el acceso restrictivo a la Delegación".

UGT denuncia que hasta la llegada del actual Secretario General "nunca se había dado la circunstancia de que nuestra Delegación se cerrara sobre sí misma" de tal manera que trabajadores-as de la propia Delegación y representantes sindicales tuvieran prohibida la entrada en ella sin una cita previa. Tampoco telefónicamente. Según ellos "solo pueden comunicarse vía mail o a través de un mensaje en un contestador automático".

El Comité de Empresa apunta haber intentado negociar la implantación de un modelo híbrido, menos restrictivo que el que se ha implementado, "pero todo ha sido en balde". Explican que no han obtenido respuesta, ni por parte del Delegado, ni por parte del Secretario.

Este modelo de comunicación tan impersonal, según ellos, no se aplica en ninguna Delegación de la Consejería de Inclusión Social de Andalucía. Por su parte apuntan que "mientras el gobierno del país trabaja en eliminar las citas previas y en acercar la Administración al ciudadano, nuestro Secretario se obceca en aislarse".

El sistema implantado, mantienen que no ha solucionado las dificultades, retrasos y errores en la gestión de los trámites laborales, si no que por el contrario, los representantes sindicales "ya no pueden poner su grano de arena para ayudar a resolverlos."

Tras realizar concentraciones de protesta los días 20, 21 y 22 de febrero, en la Residencia de Mayores “El Zapillo”, los Centros de Protección de Menores y la Delegación de Inclusión respectivamente, lo único que ha recibido este Comité ha sido “el silencio como respuesta”, sin producirse ninguna rectificación, ni mostrar ninguna intención de negociación.

Por todo ello, el Comité de Empresa anuncia que no va a cesar en su empeño de exigir "libertad de acceso" a la Delgación.