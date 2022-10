La falta de lluvia hace prever escasez de setas en Almería

La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Almería ha emitido una resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para regular la recogida de setas y hongos en el medio forestal para una temporada en la que la falta de precipitaciones de los últimos meses, pese a las lluvias de primavera, hacen prever una escasez de ejemplares.

La recogida de setas en la provincia de Almería es una actividad que ha despertado un interés creciente en las poblaciones locales, y eventualmente en las foráneas, por lo que desde la Junta estiman necesaria una regulación que evite episodios de recogida incontrolada y abusiva que pueda ocasionar daños al medio ambiente, y en particular a las poblaciones de hongos.

No obstante, según han señalado fuentes del Gobierno andaluz, los agentes de Medio Ambiente no llegaron a levantar actas de infracción durante la pasada temporada por recogidas abusivas o descontroladas de setas en las sierras de Almería, donde también la falta de agua afectó a esta actividad.

La resolución, por la que se estima que la recogida de setas para autoconsumo no entraña un riesgo de desaparición para sus poblaciones locales ni tampoco un menoscabo de los valores ecológicos y protectores de los montes, impone una serie de condiciones a efectos ambientales para la recolección de níscalos hasta el 31 de mayo del próximo año, lo que no exime de obtener otros permisos o licencias.

Así, la recogida de pequeñas cantidades de setas en los terrenos forestales de la provincia de Almería no precisa autorización de la Junta siempre que se trate de recolectas para autoconsumo que no superen los cinco kilogramos de peso por persona y día.

La recogida no conllevará alteración de la capa superficial del suelo, por lo que se prohíbe expresamente el empleo de herramientas como rastrillos, escardillas, azadas u otros utensilios que remuevan el mantillo del suelo produciendo daños en el micelio de los hongos, lo que puede impedir la aparición de nuevos ejemplares en el futuro.

Tampoco se permite la recolección de setas inmaduras, toda vez que deberán respetarse las no comestibles, las que no se conozcan o no vayan a recolectarse por estar en mal estado o pasadas, ya que "todas ellas desempeñan una función ecológica", según recuerda el Gobierno andaluz, que además prohíbe la recogida en horas sin luz, por lo que, en consecuencia, no está permitido el empleo de linternas ni otras fuentes de luz artificial.

Para las recolectas deberán emplearse cestas u otros elementos de transporte que permitan la aireación y dispersión de las esporas. La recogida será gratuita en los montes públicos almerienses pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y no requerirá autorización salvo que expresamente se advierta de lo contrario o sea concurrente con otros aprovechamientos cinegéticos.

En los montes públicos pertenecientes a los ayuntamientos, serán también de aplicación las disposiciones municipales. En los terrenos particulares, la recogida precisará la autorización de sus propietarios. A los montes públicos con aprovechamientos o cotos micológicos autorizados, no les será de aplicación esta resolución, rigiéndose por su normativa específica.

No está permitida la circulación de vehículos campo a través, dañar, perseguir, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, ni abandonar residuos en el monte. El incumplimiento de este condicionado constituirá una infracción administrativa que dará lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador y al decomiso de las setas recolectadas.