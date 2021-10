Fernández-Pacheco en Fruit Attraction: “Si algo tiene Almería es capacidad de reinventarse”

Los pabellones 7, 8 y 9 de IFEMA hablan con acento almeriense un año más en Fruit Attraction, donde las empresas y cooperativas hortofrutícolas de Almería son las más numerosas entre la región, Andalucía, igualmente más representada en el evento que cada otoño se celebra en Madrid. El máximo representante institucional de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, es un fijo cada año en la feria, ofreciendo el respaldo de la ciudad a sus productores, comercializadores y empresas auxiliares, y a los de toda la provincia. Todos viajan en un mismo barco que coloca a Almería en el mapa económico mundial y que, como reconoce el alcalde, “es el principal motor económico de la provincia y de la capital” . Juanjo Segura, concejal de Agricultura del gobierno municipal, lo acompañó durante su visita a la feria.

“Da gusto entrar aquí año tras año y comprobar que Almería sigue siendo Almería en el marco de la agricultura española, con ese liderazgo que ostentamos desde hace tanto tiempo”, indicaba a este diario Fernández-Pacheco, entre saludo y saludo. “Se nota la alegría más que nunca este año, el sector tenía muchas ganas de volverse a ver las caras y de que se reactive la economía y todo regrese, aunque sea poco a poco, a la normalidad”, afirma el regidor, orgulloso por “ver tantísimas empresas almerienses haciendo negocio y abriendo sus puertas en una feria tan importante como Fruit Attraction, las perspectivas son muy buenas y hay una alegría que se contagia”.

El liderazgo de Almería en el agro español y europeo es “cada vez es más robusto y sólido, con las raíces más profundas”, entiende el alcalde de Almería, quien cree que “no se puede parar y de hecho no lo hacemos, si algo ha caracterizado la agricultura de Almería a lo largo del tiempo es su capacidad de reinventarse; de un modelo que empezó siendo de subsistencia a contar con una tecnología puntera que se exporta a los cinco continentes, y eso tiene que ser un motivo de orgullo para todos, pero también una llamada de atención para que no nos paremos y no lo hacemos, porque se sigue invirtiendo y afrontando los muchos retos que tenemos por delante”. Fernández-Pacheco nombra tres de esos desafíos, con especial atención a “todo lo que tiene que ver con el agua”, aunque también, advierte, “con la sostenibilidad y con la comercialización”.

La agricultura almeriense “sigue siendo una referencia de salud y calidad, abanderando un modelo sostenible y transparente que apuesta por la trazabilidad, el uso eficiente de los recursos hídricos, el control biológico y, cada vez más, por el cultivo ecológico”, resume el alcalde de Almería, quien no quiso dejar pasar durante su presencia en Madrid el elogio y agradecimiento a un sector “esencial durante los momentos más complicados de la pandemia”.