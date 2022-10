La sexta bajada de impuestos de Juanma Moreno llegará a los 103 municipios de Almería

Los parlamentarios andaluces del PP de Almería Julia Ibáñez y Juan José Salvador acompañados por diputados provinciales del PP, concejales de Almería capital y miembros de NNGG de Almería han presentado este martes la campaña informativa sobre la sexta bajada de impuestos que el PP de Almería iniciará este miércoles en toda la provincia para trasladar a los almerienses el ahorro de más de 30 millones que va a suponer para esta tierra.

La parlamentaria Julia Ibáñez ha explicado que lo que se pretende desde el partido es llegar a cada rincón de los 103 municipios para explicar en qué va a consistir y como va a afectar a los almerienses la supresión del impuesto de patrimonio, la deflactación del IRFP y la suspensión del canon del agua.

Ibáñez ha manifestado que “frente a un Partido Socialista que usó las competencias de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para freír a impuestos a los andaluces, el modelo de Juanma Moreno y del PP usa esas competencias para liderar la política fiscal que afecta a la calidad de vida de todos los ciudadanos”.

Ante los medios de comunicación, la parlamentaria del PP ha recordado como en la legislatura anterior el Gobierno de Juanma Moreno bonificó al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones y se produjeron reducciones fiscales en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a lo que hay que sumar el apoyó y las ayudas que se concedieron a los más vulnerables y a las empresas y autónomos durante la pandemia.

Ahora, una vez más, el Gobierno del PP lo ha vuelto a hacer con una sexta bajada de impuestos que va directamente dirigida a ayudar a las familias por la altísima inflación que existe en nuestro país, consecuencia sobre todo de las decisiones erróneas del Partido Socialista.

Sobre el impuesto de Patrimonio la parlamentaria del PP ha subrayado que en cuanto a efectos recaudatorios supone el 0,6% de los ingresos en la Junta de Andalucía, por lo tanto “el impacto recaudatorio es pequeño, pero el efecto multiplicador que va a tener esta medida en la economía andaluza va a ser muy importante”.

En cuanto al canon del agua ha explicado que serán 140 millones de euros los que se quedarán en el bolsillo de todos los andaluces, 12,8 millones en la provincia de Almería. Y sobre la bajada del gravamen del IRPF ha destacado que se hará en los tres primeros tramos y afectará a las personas que menos ingresos tienen y a las clases medias.

Frente a las medidas llevadas a cabo por el Gobierno del PP en Andalucía, Julia Ibáñez ha criticado la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez que ha anunciado un paquete de medidas fiscales que “desde el PP consideramos tremendamente decepcionante” por tres motivos: porque no bajan los impuestos en 2022 que es cuando lo necesitan las familias; no ayudan a las clases medias y dejan fuera al 80% de los contribuyentes y al 90% de los pensionistas y no bajan el IVA a los productos básicos del 10 al 4%.

Además, ha recordado que el Gobierno de Sánchez sigue manteniendo el exceso de recaudación que se ha producido de más de 22.000 millones de euros, 6.000 millones en el último mes, y por otra parte, ataca a las autonomías a través del impuesto de Patrimonio.

Julia Ibáñez ha calificado al Gobierno de Sánchez como “el más antiandaluz de la historia” y ha pedido explicaciones sobre “por qué quieren limitar nuestra autonomía, por qué quieren frenar el crecimiento y la prosperidad de Andalucía y por qué quieren castigar a los andaluces con un impuesto por la puerta de atrás”.

Asimismo ha señalado que la reforma del Gobierno de España es “una contrarreforma diseñada desde la soberbia y planteada desde la improvisación, cuyo único objetivo es neutralizar la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía”.

Por último ha recordado que con esta bajada de impuestos y las aplicadas por el Gobierno de Juanma Moreno con anterioridad los andaluces se ahorrarán 900 millones de euros y Andalucía se convertirá en la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal de toda España.