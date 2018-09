Las lluvias torrenciales del fin de semana merman la producción de almendra

La llamada gota fría llegó a la provincia de Almería el pasado fin de semana. Especialmente la madrugada del viernes al sábado, donde se registró una importante tormenta eléctrica, dejó precipitaciones del orden de 20 litros por metro cuadrado en una hora en algunas zonas. Y claro, cuando irrumpen este tipo de fenómenos naturales siempre se pone el foco en el campo.

Afortunadamente, los episodios de lluvias y tormentas que se prologaron durante el fin de semana no han dejado daños en cultivos bajo plástico, tal y como aseguran desde la organización agraria Coag, pero sí que se han registrado algunos en cultivos extensivos, en concreto en la almendra, donde ya se ha comenzado la recolección en algunas comarcas.

"Ha habido almendra que ha caído al suelo ahora que iba a recogerse, especialmente en la comarca de Los Vélez y en la zona de Sorbas", explica Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería, quien hace hincapié en el municipio sorbeño, donde sí han sido más acusados los daños por esta gota fría.

En el particular de este fruto seco, que finalmente no se ha retrasado como otros cultivos por la tardía subida de temperaturas, se prevé una campaña media, sin grandes cifras. "No va a ser un desastre y mejorará algo la anterior con casi total seguridad", explica Góngora sobre una producción que antes de este episodio lluvioso se vio afectada en algunas zonas por el granizo del pasado verano. Sin embargo, "son muy localizadas y han dado lugar a que algunos agricultores no cuenten con ninguna producción".

Finalmente, la 'gota fría' ha sido casi más beneficiosa en términos generales que dañina, ya que en una provincia como Almería, el agua siempre es bienvenida.

Peor suerte han corrido en el resto del Levante español. Por ejemplo, en Murcia, se registró granizo en la zona del noroeste de esta comunidad provocando daños en frutales, especialmente en albaricoque y las primeras previsiones hablan de un 30-40% de pérdidas en estos cultivos especialmente sensibles, pues se rajan con facilidad.