B Passionate, un ‘tsunami’ solidario desde Almería al resto del mundo

Desde Almería para todo el mundo y con un claro mensaje: todos podemos contribuir a hacer un mundo mejor. Dos hermanas, Ludmila y Emma Ortega, son las impulsoras de B Passionate, una plataforma de carácter global que ayuda a las personas más vulnerables, pero también están íntimamente involucrada con otras causas de gran importancia en estos tiempos y que corren un serio peligro, como son el mundo animal y el cambio climático.

B Passionate hace diseños exclusivos inspirados en estas causas y que adapta a multitud de productos, tales como camisetas, mascarillas, mochilas, fundas para móviles y portátiles, tazas, ropa deportiva, bañadores, chanclas, etc… En definitiva, prácticamente todo lo imaginable, donde dejan un sello y un mensaje genuino, además de solidario. Ese es precisamente uno de sus grandes objetivos, extender como un 'tsunami' imparable esa ola de solidaridad en toda la sociedad, y que se tome conciencia de lo que de verdad importa y a veces se olvida en un mundo tan globalizado y estresante. Dan la oportunidad de no olvidarlo, de tenerlo muy presente, de colaborar. Y qué mejor manera de hacerlo que comprando alguno de sus productos, caracterizados por unos diseños muy a la moda.

La colaboración que hace B Passionate se realiza donando un porcentaje de un 15% de la facturación de cada producto a ONG sociales y de ayuda al desarrollo, protectoras de animales y grupos ecologistas y medioambientales, de la amplia lista con la que ya colaboran y que sigue aumentando. Y de que vaya a una u a otra depende del diseño, puesto que dividen sus colecciones de productos en diferentes temáticas, aparejada cada una de ellas con la idiosincrasia de la organización. En el caso de la organización Grandes Amigos, dedicada al cuidado de los más mayores, es del 50% mientras no se haga realidad la vacuna contra la COVID-19.

Esta iniciativa, nacida y proyectada desde Almería, colabora además con Psico Caeliam, Asmun (Solidarios por el mundo), Refugio Canino La Reserva, Seven Lives (plataforma almeriense de protección felina), Fundación Agua y Tierra, Grupo Ecologista Mediterráneo y El árbol de las piruletas (asociación infantil). Pero próximamente esta lista esta red solidaria de ayuda quedará ampliada. Es más, Ludmila Ortega anima a toda organización sin ánimo de lucro y cuyos fines sean los de hacer un mundo mejor, sea cual sea su ámbito de actuación, a contactar con B Passionate. Así, cada colaboración una línea de diseño de productos, menos una. Está también ‘Almerilovers’, enfocado por el momento a la proyección de su tierra.

Ludmila Lo/ B Passionate "Volví de EEUU y llegó la pandemia. En el encierro terminamos de definir el proyecto e implantarlo"

Pese a que estas dos hermanas llevaban mucho tiempo con la intención de desarrollar juntas un nuevo proyecto enfocado a hacer un mundo mejor, no fue hasta hace unos meses cuando surgió el momento. “Todo esto empieza por un accidente de tráfico que tuve en Estados Unidos, donde residía. La necesidad de parar en mi trabajo me hizo pensar y al estar en contacto permanente con mi hermana fuimos avanzando en la idea”, recuerda Ludmila, que una vez se recuperó de parte de las secuelas, volvió a España para someterse a una operación. “Ahí fue cuando llegó la pandemia y me confiné en mi casa, en Almería. Ahí se desarrolló todo. Aprovechamos los tres meses de encierro para terminar de definir nuestra idea y ponerla en desarrollo”.

Lo tenían todo claro. Además de su enfoque solidario, “Emma y yo queríamos rendir un homenaje a la mujer, y muchos de los diseños están inspirados de ella, aunque hay para todos los perfiles de público y cada vez habrá más. Pero ese fue el motivo de que en nuestros nombres nos pusiéramos el añadido de ‘Lo’, por López, el apellido de nuestra madre”.

Los pedidos llegan a varios continentes y pese al poco tiempo, ya gozan de una gran acogida

Todos los productos se pueden adquirir a través de la plataforma implantada para ello en la propia web: https://www.bpassionate.org/shop. Y no solo eso, con un diseño vanguardista y muy intuitivo, se puede navegar con facilidad para conocer no solo los diseños, sino también todas las iniciativas en las que colaboran. Además, se puede enlazar con cada una de las organizaciones desde su web, “ya que alguien puede no querer comprar algo, pero sí colaborar, y para eso estamos aquí también nosotras. Para toda aquella persona que quiera hacer una donación con alguna de estas ONG le ponemos directamente en contacto”, explica Ludmila.

Pese a pasar muy poco tiempo desde su lanzamiento, la acogida está siendo muy positiva, y las primeras ventas ya han llegado a todas las partes del mundo. “En estos momentos trabajamos en el lanzamiento de una campaña de promoción para llegar lo más lejos que podamos con este mensaje”. Y cómo no, “también estamos ya con nuevos diseños que próximamente verán la luz”.

Además de en su página web, B Passionate puede seguirse en redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y Pinterest.