La actual normativa no facilita la gestión de plásticos en la producción agrícola

El proyecto Reinwaste (Remanufacture the food supply chain by testing INNovative solutions for zero inorganic WASTE), en español, ‘reconstruir la cadena de suministro de alimentos probando soluciones Innovadoras para cero residuos inorgánicos’, se iniciaba en febrero de 2018 como parte de Interregmed, un programa de cooperación entre 13 socios de la Unión Europea con objetivo de promover el crecimiento sostenible en el área del Mediterráneo, impulsando la innovación y el uso razonable de los recursos naturales y apoyando la integración social. En concreto, el proyecto está dirigido a alcanzar la producción cero de residuos inorgánicos. Así, la identificación de necesidades y la búsqueda de soluciones innovadoras en la gestión de los residuos mencionados es el objetivo central del proyecto. Además, participan 3 sectores clave de 3 regiones mediterráneas (sector hortícola en Andalucía, sector lácteo en Emilia-Romaña, Italia, y sector cárnico en la región Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia) a través de su implementación práctica en empresas.

Actualmente, el proyecto está en fase de finalización de los ensayos piloto, cuyos resultados serán transferidos a las regiones y sectores implicados, así como otros susceptibles de beneficiarse de los mismos, tanto a nivel nacional como internacional. En una reunión celebrada el pasado 11 de febrero, que contó con la presencia de Iffapa y Agapa, socios de Reinwaste se expusieron los objetivos, estrategias y soluciones que se están llevando a cabo en cuanto a la gestión y reducción de residuos inorgánicos en el sector agrario.Posteriormente se plantearon diferentes cuestiones relacionadas con las dificultades, oportunidades y necesidades del sector en relación a la gestión de los residuos inorgánicos y la clave estuvo en las conclusiones de estos especialistas, donde se puso de manifiesto que el diagnóstico del sector hortofrutícola andaluz presenta necesidades diferenciadas en función del eslabón analizado. Sin embargo, existen realidades coincidentes a lo largo de toda la cadena de valor, como la falta de conocimiento de soluciones innovadoras asequibles, la escasa organización y asociación empresarial respecto a la gestión de los residuos, la insuficiente relación entre los agentes de la cadena de valor para mejorar la gestión de los residuos, entre otros, y que están siendo abordados por el proyecto Reinwaste a través de las experiencias piloto.

Importante es también que otra de las deficiencias identificadas y debatidas durante esta reunión está relacionada con el marco normativo, que está dificultando poder implantar un sistema adecuado para la gestión de los residuos de plásticos agrícolas y de envases no fitosanitarios en el eslabón de la producción.