De una oficina de RRHH en Almería a este espectacular mercadillo navideño suizo

Almeriense, de Retamar, Ana Belén Morales ha pasado en días de la oficina de una empresa agrícola almeriense a un idílico mercadillo navideño en Zurich, centro financiero y motor económico de Suiza, casi en la frontera con Alemania. Con estudios de Psicología y experiencia laboral en la hostelería nocturna, como reponedora de supermercado y tiendas de textil, y auxiliar administrativo en el departamento de RRHH y Prevención en El Plantel Semilleros, a Ana le llegó la oportunidad de trabajar en un mercadillo de Navidad en Centroeuropa que “es como estar dentro de una película de Disney”, y no se lo pensó para aceptar.

Además, fue todo rocambolesco, a través de la amiga de una amiga se enteró de que necesitaba una persona para atender un puesto de take away de baos y chips en Illuminarium Zurich. Un sitio idílico, “de ensueño” al que cualquier querría viajar como parte de sus vacaciones, y que para Ana es irrechazable como experiencia y por su sueldo.

“Lo que puedes ganar aquí triplica lo que ganarías trabajando las mismas horas en España. Yo trabajo por 150 euros el día, con los gastos pagados (vuelos, alojamiento, comida y transporte), por lo que en cinco semanas gano 5.000 euros limpios”, dice la almeriense en el poco tiempo que tiene libre, en el tren que le lleva desde el hotel hasta el mercadillo navideño.

Ana cobra bien, en un entorno de fábula, pero echa muchas horas al día. Vive en un hotel con otra chica de Madrid y a las 11:30 tiene que estar en su puesto de comida para llevar. “Desde esa hora hasta las 16:30 que abre el mercado al público me dedico a preparar baos y chips para que todo esté listo para dar el servicio. A las 22:00 decido a qué hora cerrar, normalmente de madrugada, sobre todo los fines de semana”, confiesa la almeriense que a las muchas horas le pone buena cara y positividad, no así a las gélidas temperaturas: “Hace mucho frío, por más mangas que me pongo no consigo entrar en calor”. Unos buenos ejercicios de CrossFit, su deporte, no le vendrían nada mal para calentar las entumecidas articulaciones.

El trabajo, en esencia, está alejado de los estudios universitarios que cursó. Sin embargo, Ana siempre encuentra un resquicio para la motivación. “Estudié Psicología que en parte nada tiene que ver con preparar comida. Ahora, mi vocación es el trato con las personas, todo lo que estar de cara al público me encanta. Al final aquí conoces muchísimas personas de diferentes culturas y países, y nos retroalimentamos los unos a los otros. No sólo con clientes, sino incluso con compañeros de otros puestos”, lo que le está dando la ocasión de aprender idiomas y de abrir su mente a un mundo cada vez más globalizado: “Uno de los motivos por los que decidí venir a Suiza fue por los idiomas, me encantan. Siempre he querido mejorar y mi estancia aquí me está sirviendo mucho. El estar literalmente obligada a hablar otro idioma ha hecho que mi nivel de inglés mejore notablemente. Además de entender ya algunas cosas en alemán”, idioma que más se habla en el cantón de Zurich por la cercanía con el país germano.

Como trabajadora a tiempo parcial que ha sido, a Ana se le ha acabado el contrato en estos días previos a la Nochebuena. Lo que tiene claro es que no descarta “volver” y ya ha hablado con su jefa para que “cuente” con ella de cara “a futuros eventos”. “Apalabré mi estancia aquí por cinco semanas, pero hemos acordado que me llamen para próximos eventos en los que se monte el stand en el que trabajo”, asegura la de Retamar que no quiere cerrarse puertas en el ámbito laboral: “Tengo claro que trabajaría de lo mío fuera de España, pero con una condición: por temporada y con fecha de vuelta”, como ahora que regresa por Navidad, como el turrón El Almendro.