El 60% de los agricultores está en OPFH, cifra insuficiente para capear las crisis

Ante las situaciones de crisis de precios: unión de la comercialización en el agro almeriense. O eso por lo menos es lo que consideran clave en las organizaciones agrarias para plantarle cara a la gran distribución. Así lo subrayó el secretario provincial de Coag, Andrés Góngora, hace unos días en el poco alentador análisis de lo que va de campaña que realizó y cuyo vaticinio para los próximos meses es, si cabe, menos halagüeño aún.

Algo de luz arroja que las empresas comercializadoras de la provincia hayan movido ficha por primera vez y de manera conjunta para retirar pepino a principios del presente 2019, cuando este cultivo contaba con cotizaciones insultantes para el productor en origen. Pero además de la organización entre ellas, “hay que concienciar a los agricultores y en esa labor también estamos nosotros, en que deben asociarse en Organizaciones de productores. Es la única herramienta para poder acometer estas acciones de gestión de crisis que brinca la OCM”, alertaba Góngora sobre una cifra de agricultores asociados que sigue subiendo, pero de manera insuficiente.

Aún así, desde la organización considera que son necesarios cambios en la OCM de Frutas y Hortalizas dentro del marco de la reforma de la PAC. Primero, para que los mecanismos de gestión de crisis cuenten con un presupuesto propio y que no se retraiga de los programas operativos. “Se necesita un impulso a las OPFH para que el nivel de agricultores que forman parte de estas crezca. Para eso habrá que modificar reglamentos de la Unión Europea a fin de flexibilizar la constitución de las Organizaciones de Productores y animar a estos a que se sumen en las que ya hay. Pero también, animarlos a que puedan formar nuevas con el objetivo de que los mecanismos funcionen”. Para Coag, los mecanismos de gestión de crisis deben ser abiertos a todos los agricultores en determinadas situaciones que no son miembros de OPFH. Un ejemplo fue la crisis del E. Coli o el veto ruso, que se catalogaron como crisis grave y se abrió el abanico a todos para la retirada. “Es fundamental que ese mecanismo se ofrezca a todos los agricultores en depende qué situaciones”. Actualmente, Almería cuenta con en torno a un 60% de agricultores en OP y la apertura reciente de los que suelen trabajar exclusivamente con alhódigas cuenta con limitaciones que está haciendo que esta vía no se explote.