El paro aumenta en 1.447 personas en Almería

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, el paro a nivel nacional ha descendido en 63.805 personas (-2.07%), y en Andalucía en 3.214 personas (-0.42%), pero a nivel provincial, en Almería se ha incrementado en 60.052 personas (2.47%). Hay que recordar que el mes pasado también se incrementó en un 3.18%, por lo que se refleja un paulatino e incesante incremento del paro en nuestra provincia.

Por sectores, el principal incremento se refleja en la agricultura, campo y manipulado, debido al fin de las campañas de este último. Con respecto a las contrataciones sigue predominando los contratos

temporales con 92.47% frente al 7.53% de indefinidos. La contratación sigue siendo principalmente temporal, y afecta mayormente al sexo masculino, que ha caído en 447 personas frente a las mujeres que presentan 1.000 desempleadas más. Comportamiento similar a los datos del paro del año pasado con ligeras variaciones, pero similares en sectores, contratación por género y por tipo de contratos.

Carmen Vidal, secretaria General de UGT Almería, ha valorado estos datos negativamente, ya que reflejan la continua destrucción de empleo en la provincia que continua con la dinámica de meses anteriores e incide crecientemente en el sector femenino, acentuando la brecha laboral entre hombres y mujeres. “Instamos a la Administración a tomar medidas para la provincia empezando por más inspecciones a las empresas para poder acabar con la temporalidad y el fraude, así como medidas que incentiven la contracción femenina. Es necesaria la derogación de la reforma laboral y desde UGT no nos cansaremos de exigirla, para poder consolidar las políticas de giro social, imposibles con las reformas laborales activas que no solo no crean empleo digno sino que inciden gravemente en la vida laboral, social y personal de las familias”.