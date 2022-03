El pienso para animales se encarece un 16% en dos semanas

Asaja se muestra preocupada por la situación que se está generando en torno a la disponibilidad de piensos para el ganado para los próximos meses debido al conflicto bélico en Ucrania. El incremento de precios por la tonelada de pienso para alimentación animal no es algo nuevo, ya que viene manifestándose en los últimos meses y que deja incrementos desde junio a febrero de alrededor del 20%, situándose por encima de los 400 euros la tonelada. Situación que se ha acentuado en los últimos 15 días, cuando ha subido un 16% y su precio se dispara a los 500 euros/tn. La situación para la provincia de Almería donde existen unas 3.500 explotaciones ganaderas es delicada, ya que la falta de pastos provoca que las ganaderías extensivas estén haciendo mayor uso de pienso para poder alimentar a los animales.

Desde Asaja se señalada que en estos momentos existe materia prima disponible hasta el mes abril, sin embargo es a partir del mes de mayo cuando el problema podría incrementarse, ya que se desconoce si habrá existencias o no. Cabe recordar que Ucrania y Rusia son los dos principales proveedores de cereal que tenemos y que en estos momentos la comercialización está lógicamente paralizada, pero además, otros países vendedores como pueden ser Estados Unidos o Argentina tienen el hándicap de una menor producción de cereal debido a la sequía. “Además de la industria alimentaria la fabricación de piensos es una de los principales destinos de estas compras y en un momento de escasez además de pastos debido a la sequía, las noticias que están llegando para los próximos meses nos preocupa mucho”, señala Antonio Navarro, presidente provincial de Asaja-Almería.

Asaja cree necesario ante este escenario que desde Europa se tomen medidas desde ya para buscar alternativas ya sea para la próxima campaña con las siembras de cereal, teniendo en cuenta además las consecuencias que puede tener la sequía en nuestro país para la próxima cosecha de cereales, como para los próximos meses, ya sea trabajando en la apertura de nuevos mercados. El problema ya está presente y necesitamos medidas y decisiones con carácter inmediato, de lo contrario la ganadería está en serio riesgo.

Por otro lado, Asaja lamenta que haya tenido que ser a raíz de una crisis social, humanitaria y económica como la que tenemos por delante para que algunos mandatarios en Europa empiecen a hablar de la importancia de cuidar la soberanía alimentaria. Desde Asaja-Almería no es la primera vez que denunciamos que iniciativas como las del Pacto Verde o la Estrategia de la Granja a la Mesa ponen en entredicho la competitividad y la productividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, con reducciones de producción de entre el 5% y el 15%.

“Lo ocurrido con Ucrania debería hacernos repensar y replantear el destino de la política agraria común y sus principales objetivos y prioridades, ya que son los agricultores y ganaderos los que deben estar en el centro de ésta y no supeditados a requisitos o exigencias que a posteriori no se exigen a los países terceros. Ya hemos podido comprobar lo que ocurre cuando no podemos competir en igualdad de condiciones: que los cultivos se abandonan, como ocurrió con la judía en nuestra provincia o lo que está sucediendo con el tomate en las principales zonas productoras”, afirma el Presidente de Asaja.

De este modo es el momento de repensar y cambiar la estrategia de la PAC para garantizar a la sociedad europea alimentos de calidad y seguros, con precios razonables y respetando el entorno, tal y como vienen demostrando nuestros agricultores y ganaderos.