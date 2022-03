Representantes del PP de Almería se suman a la manifestación en apoyo a los agricultores

El Partido Popular de Almería ha estado hoy en Madrid apoyando a los agricultores y exigiendo al Gobierno de España soluciones para atajar la crisis que llevan meses sufriendo. Junto a los agricultores almerienses han participado en la manifestación la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del COC, Esteban González Pons, el eurodiputado, Juan Ignacio Zoido, la coordinadora del PP de Almería Carmen Crespo, el diputado nacional, Juan José Matarí, la secretaria de Agricultura, Aránzazu Martín y el concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Adra, Paco López.

Juan José Matarí lamenta que el PSOE haya vuelto a abandonar a este sector estratégico de la provincia de Almería al que además ataca sistemáticamente al no tomar medidas para actuar frente a la subida de los costes de producción, no acometer las obras hidráulicas que son de su competencia y que ayudarían a paliar la sequía, o no reforzar las fronteras frente a terceros países que no cumplen las condiciones de los agricultores y ganaderos españoles.

Esta difícil situación, que viene de largo pero que se ha visto agravada en las últimas semanas como consecuencia de la invasión de Ucrania, está poniendo en jaque a los agricultores que hoy le han gritado alto y claro al presidente del Gobierno que no pueden esperar al día 29 de marzo porque la incertidumbre, ante la ausencia absoluta de toma de decisiones, se está apoderando del sector primario y de las miles de familias, empresas y autónomos que dependen de él.

Juan José Matarí insta al presidente del Gobierno a aprobar las medidas que Juanma Moreno le trasladó en la Conferencia de Presidentes y a adoptar el modelo fiscal andaluz de bajada de impuestos.

Por último recuerda que el Gobierno de Juanma Moreno lleva mucho tiempo trabajando para mejorar la situación y que ya en el mes de julio sacó el decreto de sequía y tomó medidas para beneficiar a los agricultores mientras que el Gobierno de España no ha hecho nada en el último año y sigue maltratando a los agricultores llegando tarde y mal con sus propuestas.