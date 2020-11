Los problemas con el microclima en los invernaderos de Almería son cosa del pasado

El Grupo de Investigación adscrito al ceiA3 «Automática, electrónica y robótica | TEP-197» de la Universidad de Almería, tras 10 años de trabajo en el desarrollo de estrategias fáciles de implementar, publica un estudio de climatización en cultivo bajo plástico que viene a demostrar experimentalmente el correcto funcionamiento de las reglas de sintonía que creó y difundió en 2011.

Este último trabajo ha sido desarrollado en el marco de la tesis de Ana Paola Montoya, en colaboración con el doctorando Francisco García Mañas y supervisado por los profesores e investigadores adscritos al ceiA3, Francisco Rodríguez Díaz y José Luis Guzmán Sánchez, ambos del área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UAL. Su título es ‘Simple Tuning Rules for Feedforward Compensators Applied to Greenhouse Daytime Temperature Control Using Natural Ventilation’, y su objetivo ha sido poner en práctica y demostrar experimentalmente el correcto funcionamiento de las reglas de sintonía simples para compensación de perturbaciones que se desarrollaron a nivel teórico en 2011 en otro artículo, publicado en la revista Journal of Process Control, firmado precisamente por el propio catedrático José Luis Guzmán junto al sueco Tore Hägglund, desde el Departamento de Control Automático de la Universidad de Lund. Se tituló ‘Simple tuning rules for feedforward compensators’ y su identificador digital es https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2010.10.007.

Así, para ello, se ha decidido tomar como referencia el control de temperatura de un invernadero, con el fin de poder evaluar estas nuevas ideas: “El control de temperatura de un invernadero es un problema complejo, debido a gran cantidad de perturbaciones externas que modifican su comportamiento, tales como variaciones en la radiación solar, la velocidad del viento o la temperatura exterior. En la práctica, generalmente el efecto de estas perturbaciones es omitido en la gran mayoría de sistemas comerciales de control automático, debido a la complejidad de implementar las soluciones existentes en la literatura”. Se ha pretendido y logrado dar soluciones con este trabajo publicado en Agronomy, siguiendo la línea marcada durante una década por los investigadores del ceiA3 del grupo ‘Automática, Robótica y Mecatrónica’ de la Universidad de Almería. Su misión ha sido siempre la de desarrollar estrategias de control automático que sean sencillas de implementar y comprender por los usuarios finales, que puedan ser transferidas de forma sencilla al sector industrial.

De este modo, en este último artículo “se propone una solución sencilla y práctica, basadas en las contribuciones teóricas del otro artículo”, el publicado por Guzmán y Hägglund, “para poder compensar el efecto de los factores externos y conseguir un control de temperatura en los invernaderos más preciso y estable”. De esta forma, “gracias a poder disponer de una regulación de la temperatura más adecuada, se consiguen evitar variaciones térmicas drásticas en el interior del invernadero, repercutiendo en una mejora de la producción del cultivo bajo plástico”. Las nuevas soluciones han sido evaluadas en simulación y experimentalmente, frente a distintas condiciones de trabajo, además de ser comparadas con soluciones tradicionales, para “finalmente demostrar un mejor comportamiento frente a todos los escenarios planteados”. Gracias a los resultados obtenidos ha sido posible demostrar que las nuevas soluciones desarrolladas teóricamente durante años de investigación tienen un impacto relevante en ámbito industrial.