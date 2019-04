“La nueva Agencia de Puertos empieza mal en Carboneras”

Más información La ampliación del parque natural de Cabrera afectaría a 250 pescadores de Carboneras

La Delegada del Gobierno en Andalucía, junto con los representantes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) Rafael Merino como Gerente, Diego Anguís, director General de Puertos, la secretaria General de la Delegación Territorial de Fomento, Blanca Marín y el representante de la APPA en el levante Alfonso Rodriguez, visitaron las instalaciones portuarias de Carboneras la pasada semana, sirviéndoles de anfitriones el alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela, el concejal de Puertos, Salvador Alarcón y la directiva del Club Náutico de Carboneras con Francisco H. Benzal como presidente.

Sin embargo, esta visita ha generado una gran controversia en el seno de la Cooperativa de Pescadores de Carboneras, ya que “no nos enteramos de esta visita. No se nos avisó de esta visita y sí a los miembros del Club Náutico Isla de San Andrés, algo que no comprendemos. Creo que la nueva gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía no ha empezado con buen pie”, afirma el director gerente de Carbopesca.

De esta manera, el representantes de los pescadores del puerto carbonero ha mostrado su profundo malestar después de esta acción, en un contexto para ellos en el que consideran que hay multitud de necesidades imperiosas que atender a nivel de instalaciones para infraestructuras que redunden en beneficio del sector pesquero.

“La bocana del puerto sigue sin arreglarse, la lonja ya suma muchas necesidades por atender y, en definitiva, esto es el reflejo del abandono del puerto pesquero por parte de las administraciones en la última década”. Hernández lamenta el estado de las instalaciones y teme que algún día, de no acometerse las acciones pertinentes, suceda una desgracia mayor”.

Por otro lado, y durante dicha visita, informan que el propio director general de Puertos, Diego Anguís, fue quien puso al corriente a la comitiva del estado de las instalaciones y de las soluciones que aportará el Proyecto de Reordenación del Puerto al nuevo gerente. Y sí desde el Club Náutico, en un comunicado, agradecen el compromiso del nuevo gerente para que se lleve a cabo la citada reordenación del Puerto de Carboneras.