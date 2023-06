Los regantes de Níjar respaldan de forma general a Antonio López al frente de la CUCN

Por si había alguna duda sobre la gestión de Antonio López al frente de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, ahí están los resultados de la última Asamblea General, celebrada este pasado fin de semana. Fisuras, lo que se dice fisuras no se perciben precisamente a la vista de los resultados: de 756 votos, sólo 8 en contra. No parece que esa unanimidad sea fruto del mal trabajo, sino de todo lo contrario.

De muestra, un botón. Por culpa de una climatología tan seca como actual, tuvo que haber racionamiento de agua, algo que siempre puede crear malestar entre los regantes. Todo lo contrario, los comuneros han comprendido que desde la comunidad se gestionan los recursos con sentido común y que todo lo que se hace es por un fin beneficioso para el campo de Níjar. “Después de una primavera como la que hemos tenido que afrontar, tan seca y con recortes puntuales, obtener estos resultados tan satisfactorios es realmente gratificante. Sólo puedo mostrar mi agradecimiento y decir que sigo teniendo ganas de trabajar por los regantes, por el campo de Níjar como lo he hecho desde que subí a la presidencia”, asegura a Diario de Almería, Antonio López.

En la Asamblea se aprobaron puntos importantes para el día a día de la comunidad como doblar las oficinas y montar una sala para cursos de formación y conferencias en general, la renovación de la mitad de la Junta de Gobierno, regulación de comuneros para mayor reconocimiento de los propios agricultores... “Ahora tenemos dos años para seguir trabajando. Afrontamos nuevos proyectos, que no se han aprobado pero se han explicado en la Asamblea”, decía López.

La lista alternativa no cumplió los requisitos legales, por lo que sólo se presentó una

El trabajo ya está encaminado a estar preparados para cuando la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar tenga que repartir 40 hectómetros cúbicos, con el objetivo de regular el acuífero. Por ello, ya preparan balsas, nuevos ramales... “La balsa de un hectómetro cúbico está ya metida en los papeles del Ministerio y esperamos que el año que viene se pueda construir. Y haremos otra de entre 500 y 600 mil metros cúbicos en otra zona para asegurar que primaveras y otoños sean poco problemáticos”, indicaba el presidente de la CUCN.

Finalmente, Antonio López destacaba las claves de por qué sigue trabajando al pie del cañón por sus regantes. “Mucha gente me pregunta si me merece la pena seguir luchando a mi edad y yo pienso, ¿qué edad tengo y qué problema tengo? Hay un trabajo que se está haciendo, un trabajo que queda por hacer y mientras los comuneros me apoyen, seguiré trabajando. Se pasan días malos, hay algunos que aprietan mucho, que siempre están en el juzgado, pero yo me siento bien. Estoy mejor que hace dos años”, finalizaba.