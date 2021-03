El déficit hídrico que padece la provincia de Almería, y especialmente sus regantes, es probablemente el principal problema con el que cuentan para mantener la producción a los niveles en los que se hace hoy día, y ya ni hablar de la necesidad de aumentarlos, puesto que a largo plazo y viendo el crecimiento poblacional en el mundo, va a ser una necesidad.

Con la necesidad de recurrir a fuentes alternativas con unos recursos naturales cada vez más escasos, y con la focalización en la desalación, que aún tiene un coste muy alto para los agricultores, entra en escena la regeneración de aguas residuales. Un aspecto este, muy defendido por muchos de ellos y que se antoja como otra alternativa más que viable, que de hecho está muy implantada en zonas como el Bajo Andarax, cuya gestión por parte de la Comunidad General de Usuarios de la EDAR de Almería (CGUAL) es una auténtica referencia y un modelo estudiado en las universidades por su sostenibilidad.

Además, cuenta con el beneplácito de ingenieros y científicos por la calidad del recurso que se consigue, y también tiene a su favor que la generación puede implantarse a través de energía renovables.Uno de los firmes defensores institucionales para el impulso en la provincia de esta fuente alternativa es Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio, quien hace pocas fechas trasladaba a la responsable de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, la preocupación que existe entre las empresas y agricultores por la escasez de agua, una situación especialmente acuciante en el Levante almeriense y que incide en la actividad empresarial.

Solo en la zona del Levante se vierten del orden de 10-15 Hm3 de aguas depurables en el mar

Al respecto, Carmen Crespo y Jerónimo Parra coincidieron en las posibilidades que ofrecen las aguas regeneradas para aumentar los recursos hídricos actuales y la consejera adelantó que el Gobierno andaluz está elaborando un plan dirigido a “garantizar el máximo de recursos posibles, especialmente, en la Cuenca Mediterránea”, ya que se trata de una de las zonas más afectadas por el déficit hídrico.

Para Parra, tal y como reconocía hace unas semanas a Diario de Almería, es más importante la regeneración que la desalación para Almería porque “como siempre digo: matamos dos pájaros de un tiro. La mayoría de la depuración de nuestras aguas es en secundario, que son la inmensa mayoría y cuya agua se está vertiendo a ríos muy próximos a la costa. Eso es público y todo el mundo lo sabe, y de alguna forma está perjudicando también a nuestro turismo, ya que esa agua no llega perfectamente depurada al mar”, explica el presidente, quien considera que “podríamos llevarlo a cabo, tal y como se lo he planteado a la consejera, donde un recurso tan importante para nuestra provincia se puede estar desperdiciando. Esa agua no llega perfectamente depurada y es un factor que también afecta a nuestro turismo. Hablamos por ejemplo, que solo en la zona de Levante son entre 10-15 hectómetros cúbicos que son agua depurables vertiéndose a los ríos que finalmente llegan a las costas”.

En este sentido, desde la Junta aseguran que el proyecto en marcha para impulsar la regeneración podría incluirse entre las propuestas que presente Andalucía al fondo europeo de recuperación ‘Next Generation’. La responsable de políticas medioambientales en Andalucía resalta la “firme apuesta” del Ejecutivo regional por avanzar en sostenibilidad y la puesta en marcha de una Revolución Verde en la comunidad autónoma que, entre otras actuaciones, respalda iniciativas enfocadas a impulsar “el necesario cambio de modelo lineal hacia una economía circular que aproveche al máximo los recursos”.