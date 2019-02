“El estado de salud de la Atención Primaria en la provincia es deficiente”

El próximo 20 de febrero se celebran las elecciones del Personal Estatutario y Laboral del Servicio Andaluz de Salud. En ellas, concurren una decena de sindicatos, todos ellos candidatos a representar a los cerca de 7.000 trabajadores del servicio en Almería, repartidos por más de 150 centros sanitarios y hospitales por toda la provincia. Están llamados a las urnas más de 56 categorías profesionales, desde los auxiliares administrativos al personal de mantenimiento, pasando por pinches, cocineros, celadores y, por supuesto, enfermeros y médicos.Antonio Moreno es el máximo responsable provincial del sector en Almería de CSIF y ahora, por consiguiente, es el cabeza lista de estas elecciones vitales no sólo para los miles de trabajadores del sistema sanitario andaluz, sino también para los millones usuarios de la sanidad pública en Andalucía y, por ende, en la provincia.

Es uno de los servicios públicos universales y uno de las máximas preocupaciones ciudadanas y uno de sus puntos fuertes, sin duda, es su valor humando, ¿en qué ha estado trabajando CSIF en los últimos cuatro años como garante de los derechos de estos trabajadores del SAS?

Han sido cuatro años de mucho trabajo para nosotros, porque el sistema sanitario, a través de sus profesionales, ha sido uno de los grandes perjudicados y sacrificados de la crisis. Por eso, nuestra lucha se ha centrado, entre otros, en la recuperación de los derechos que nos fueron recortados antes de la crisis. Hablamos de la vuelta a la jornada de 35 horas o la realización de contratos al 100 por 100. No nos olvidamos de que hemos peleado por el tema de la mejora de bajas, desde su retribución económica a la incorporación paulatina después de una enfermedad grave, cobrando también al 100%. En esta misma materia, hemos logrado que la baja paternal sea de 20 semanas a partir de 2020 y eso es un logro sólo de esta comunidad, también hablamos de la ampliación de los días de libre disposición. No perdamos de vista, que no sólo es recuperación o ampliación de derechos, todas estas medidas suponen la creación de empleo.

En esta línea, ¿Qué metas os fijáis para los próximos cuatro años entonces?

Pues para empezar la cobertura de sustituciones al cien por cien, en todos los ámbitos posibles: licencias, bajas, permisos, jubilaciones o vacaciones. Como consecuencia de esto, obviamente, mejorará la calidad asistencial y se acortarán notablemente las listas de espera porque habrá profesionales que cubran de manera eficiente este servicio público esencial.

Apostaremos por la estabilización del empleo y la consolidación del empleo temporal, empezando por la regularización de las Ofertas de Empleo Público cada dos años.

"Es vital reducir los tiempos de espera, eso siempre a costa de la mayor contratación de profesionales”

En cuanto a los auxiliares administrativos, CSIF exige que por fin pasen a denominarse Administrativos como se pactó en el Acuerdo de Mesa Sectorial de Negociación de Sanidad de 16 de mayo de 2006 sobre política de personal para el período 2006-2008. Por reconocimiento a sus verdaderas funciones dentro del SAS, por justicia salarial y por concurrir en igualdad de condiciones en materia de puntos que el resto de administrativos de otras administraciones. Sólo el SAS cuenta con esta categoría y eso es totalmente una incongruencia.

En materia retributiva, vamos a luchar por la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas, sin ir más lejos, en la vecina Murcia, cobran hasta un 15 por ciento más, dependiendo de la categoría profesional, pero es algo que debemos regular.

Además, sería necesario que se tenga en cuenta en el SAS la jubilación anticipada sin penalización económica como ha pasado en otras administraciones como en la Local con la policía municipal.

Una vieja reivindicación del sindicato es la carrera profesional para todos ¿qué supone esto realmente?

Así lo recoge el Estatuto del Empleado Público. Es básicamente el derecho de todos los trabajadores del SAS, fijos o interinos, de su desarrollo laboral y, por tanto, de una mejora laboral que se traduzca también en una optimización retributiva.

Y en materia de atención ciudadana, ¿qué deficiencias destacaría CSIF en la provincia?

Es vital reducir las listas de espera, eso siempre a costa de la mayor contratación de profesionales. Y también es muy importante que se produzca una a actualización tecnológica en todo el sistema, no solo en maquinaria médica o en robots quirúrgicos, sino también en ordenadores y los medios más básicos.

Lo que ya es una realidad es el Materno Infantil…

Bueno de momento nos conformamos con que arranque al cien por cien lo antes posible y, sobre todo, que su puesta de largo no suponga la amortización de ningún centro de trabajo, como por ejemplo Cruz Roja. Por eso, que no le quepa duda a la Administración sanitaria que vamos a estar vigilantes de su gestión en todos los ámbitos posibles, desde los planes de alta frecuentación o el cierre de áreas o camas en verano, hay que reforzar el servicio y no dar más titulares a este respecto.

¿En qué “estado de salud” se encuentra la Atención Primaria en la provincia?

Deficiente. Nuestro objetivo va a ser luchar por la adscripción funcional de todos sus trabajadores a un puesto de trabajo concreto para evitar la discrecionalidad en la gestión de la Administración en este campo. No debe ser un arma para el SAS la movilidad arbitraria de sus trabajadores, eso solo genera en la plantilla miedo, incertidumbre y malestar. No lo podemos permitir.

Por supuesto, es necesario el aumento de los servicios de Urgencias en la capital, para ello incluso proponemos un Plan de Mejora de la Asistencia de Urgencias de tardes, noches y fines de semana, además, todos ellos, con atención de Pediatría. Es uno de los talones de Aquiles de la ciudad de Almería.

Y no nos olvidamos de la reducción de los cupos de enfermería y medicina de familia, los cual supone un incremento de la plantilla, empezando por aumentar el tiempo de asistencia, permitiendo que cada profesional gestione su propia agenda y haya un mínimo de 10 minutos por consulta.

Así, recordar que CSIF está llevando a cabo la campaña de un trabajador social por cada Equipo Básico de Atención Primaria, en el caso particular de la provincia, creemos una aberración que un solo trabajador social aborde términos municipales como el de Tabernas y Sorbas.

Por último, incentivar los programas preventivos que están paralizados, y que comenzaría por mejorar el número de fisioterapeutas y de matronas, además de poder trabajar con los medios suficientes.

En resumen, CSIF Sanidad tiene muy claro a dónde va y cuál es su lucha…

Somos un sindicato serio, comprometido, exigente y profesional que se preocupa y lucha por los derechos de todos los trabajadores de la sanidad pública almeriense y hemos demostrado que estamos con los trabajadores, asesorándolos, guiándolos, y también denunciando públicamente todo lo que se está haciendo mal o de manera deficiente, no sólo pensado en los trabajadores que son nuestra prioridad, sino también pensando en la ciudadanía.