El sector del mármol consolida su recuperación de empleo y facturación

La mejor manera de celebrar algo siempre es con una buena noticia. Y este es el caso del sector del mármol, que este año está organizando su gala de Premios Macael con una 'sonrisa' en la cara, la que dibuja el gráfico de la evolución del empleo directo que ha generado la industria a lo largo de la última década. Según los datos aportados por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), en agosto de 2018 el mármol almeriense daba empleo directo a 4.169 personas, una cifra muy cercana a la que había antes de la crisis, pues en diciembre de 2008, el número de trabajadores directos ascendía a 4.706.

Algo incluso, más positivo, ocurre con la facturación. Al cierre de 2017, la industria de la piedra natural arrojaba unas ventas por valor de 733,046 millones de euros, un dato muy por encima de los 524,8 millones de euros del cierre de 2008, en concreto, un 39,68% más. De hecho, la facturación no ha parado de crecer desde 2011, año en el que marcó su cifra más baja (425 millones). En 2017, las ventas han crecido un 9,23% respecto al año anterior. La internacionalización ha sido el gran baluarte de la industria. La apuesta por los mercados exteriores, una vez que la crisis de la construcción golpeó con toda su crudeza en el ámbito nacional, ha sido la tabla salvavidas del sector, en un principio y, a la postre, se ha convertido en su referencia, donde comercializar su saber hacer, su valor añadido. En este sentido, el sector del mármol ya exporta el 61,1% del total de las ventas, con un valor de 447,867 millones de euros al cierre de 2017, frente a los 368,232 millones que contabilizó en 2016 (el 54,9% del total), lo que supone un incremento del 21,62% en el valor de las exportaciones en el último año.

Estos datos los hizo públicos ayer el presidente de AEMA, Antonio Sánchez, durante la presentación de la XXXII edición de los Premios Macael, que tendrán lugar el 16 de noviembre. Los galardones, que representan "el mejor escaparate para dar a conocer a lo largo y ancho del globo terrestre la importante industria y conocimiento que esta tierra posee sobre el tratamiento y usos de la piedra", premiarán este año, de forma conjunta, a la Diputación Provincial de Almería y el Ministerio de Cultura por su cooperación en la rehabilitación del Hospital Provincial de Almería, que se convertirá en una sede cultural de primera magnitud, para lo que se contará con los mármoles de Macael.

El Premio a la Comunicación recae en Cindy Allen, redactora jefe de Interior Design (EEUU); el Premio Internacional América del Norte, para The National Association of the Remodeling Industry (EEUU); el Internacional América Latina, para el Edificio Cap Ferrat, en Río de Janeiro (Brasil); el de Asia, para W Hotel & Alef Residences, Dubai (Emiratos Árabes); el de África, para la vivienda Villa Morrobento, en Luanda (Angola); el de Europa, para el Edificio Grävlingen, Estocolmo (Suecia); el Nacional, para el escultor José Antonio Navarro; al Diseño, para el Centro de Diseño 'El Rastro' Debut Design (Marbella); y a la Obra en Blanco Macael, para el conjunto de elementos arquitectónicos de paisajismo en una mansión privada en Asia.