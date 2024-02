La siniestralidad laboral se desplomó en Almería durante 2023

Ocho trabajadores murieron en la provincia de Almería durante el año 2023 mientras desarrollaban su labor profesional, según la suma de los datos de los doce meses recabados por la Junta de Andalucía y el sindicato UGT, aunque ninguno se produjo en el camino de ida y vuelta a casa. La provincia es la segunda a nivel andaluz en las que menos personas fallecieron en su puesto de trabajo, seguida por Jaén. Sevilla, con 25 accidentes laborales mortales, es la que más número de siniestros fatales suma.

La cifra supone un fuerte desplome respecto a los malos datos registrados en el año 2022, cuando fallecieron en su puesto de trabajo, o yendo y regresando de él, 26 personas, una cada dos semanas de media. Fue el de 2022 un año negativo en cuanto a la prevención de riesgos en el trabajo en la provincia, que acumuló uno de cada cinco en el total de la comunidad andaluza.

Falta aún ver qué incide en la siniestralidad, aunque los sindicatos, concentrados hace unos días ante el primer accidente mortal registrado en 2024, ya dieron un 'tirón de orejas' a las autoridades de la región como a las provinciales, asegurando no tener "constancia de que se haya realizado una sola medida por parte del gobierno andaluz para luchar contra la alta accidentabilidad que sufrimos" y criticaron a quienes "llevan más de ocho meses sin que se convoque en Almería la Comisión de la Mesa de Prevención de Riesgos Laborales y casi sin recibir información por parte de la Delegación Provincial de los accidentes laborales en Almería".

Infartos, la causa principal en el total andaluz

Los infartos y los derrames cerebrales fueron hasta el mes de agosto el causante de cuatro de cada diez fallecimientos en horario laboral en la comunidad andaluza, siendo esta la causa mayoritaria de los siniestros laborales. Son unos datos incompletos a falta de ver la situación de los cuatro meses posteriores en el cierre de 2023.

Por provincias, destaca Sevilla, con 25 accidentes laborales mortales, cinco de ellos 'in itinere'; le sigue Córdoba, con 17, de los que cuatro fueron en el camino de ida o vuelta; Málaga, con 16, solo uno 'in itinere'; Cádiz, con 15, cuatro de ellos 'in itinere'; Granada, con 14 y ninguno en el camino de ida o vuelta; Huelva, con nueve, de los que cuatro fueron 'in itinere'; Almería, con ocho y ninguno en el trayecto de ida o vuelta, y Jaén, con seis. En el total regional se redujo en 41 fallecimientos respecto a la cifra de 2022, alcanzando un total de 110.