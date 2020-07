El mundo se hace eco del sistema pionero del Ciesol para regenerar agua residual

Tres científicos del Centro de Investigación de la Energía Solar (Ciesol), en concreto José Antonio Sánchez, que es su director, Irene de la Obra y José Luis Casas, todos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Almería (UAL), son los firmantes de un artículo de primer nivel internacional sobre la reutilización de aguas residuales, previamente tratadas con un proceso resultado de sus investigaciones sobre la utilización de la radiación solar para tal fin. En concreto, ha sido publicado en la revista número ‘1’ de ámbito mundial en esta materia de la ingeniería ambiental, Applied Catalysis B: Environmental. Junto a ellos han sido también coautores Stefanos Giannakis, Dominique Grandjean, Florian Breider y César Pulgarin, miembros de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, y Guillermo Grunauer, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Vidy. El trabajo aparece recogido en el volumen 263, correspondiente al mes de abril de 2020, de esta prestigiosa revista, la primera en el ranking JCR y editada por Elsevier.

El título del artículo es ‘Unfolding the action mode of light and homogeneous vs. heterogeneous photo-Fenton in bacteria disinfection and concurrent elimination of micropollutants in urban wastewater, mediated by iron oxides in Raceway Pond Reactors’. Siendo top respecto al ámbito de las publicaciones científicas del mundo, su interés por difundir las aportaciones del Ciesol y de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, es indicador de la gran importancia de los avances conseguidos en esta colaboración internacional. El trabajo pertenece a la línea de investigación que desarrolla el grupo sobre la regeneración de aguas residuales para riego agrícola, ello mediante tecnologías solares sostenibles y de bajo coste. En ese sentido, los objetivos marcados en el mismo han sido por un lado, la desinfección del agua residual proveniente de una depuradora y, al tiempo, eliminar los microcontaminantes que contiene este tipo de agua, principalmente los antibióticos. En este artículo han profundizado en el modo de acción de la radiación solar como motor de un proceso foto-químico que mata a las bacterias y destruye los productos farmacéuticos que perduran en las aguas de depuradora.

Cabe resaltar que la institución suiza con la que se han unido fuerzas está entre las universidades europeas de un mayor prestigio científico. Así mismo, es importante dejar claro que la tecnología que presenta esta investigación se ha desarrollado en el Ciesol y que en los próximos meses pasará a fase demostrativa. Esto último podrá llevarse a cabo gracias a un proyecto europeo, el LIFE – ULISES, dentro del programa ambiental genérico LIFE, en el que además el Centro de Investigación de la Energía Solar de la Universidad de Almería colabora estrechamente con Aqualia a fin de evaluar esta iniciativa, pionera en el mundo. El pasado 17 de enero, el propio José Antonio Sánchez Pérez pudo dar un adelanto de esta tecnología en un workshop de primer nivel celebrado en Atenas, evento enmarcado en el proyecto europeo LIFE PureAgroH2O, despertando el interés de los asistentes y participantes. Se produjo con el objetivo de ser un acercamiento al sector agroalimentario de las nuevas tecnologías en el tratamiento de aguas residuales, con la intención de mejorar la calidad de las mismas y su posterior reutilización.